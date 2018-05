Brnabić: Siniša Mali pokazao da se ne plaši izmišljenih afera

Sinišu Malog za mesto ministra finansija preporučuje uspeh u rešavanju ogromnih finansijskih i razvojnih problema Beograda koje je nasledio kada je preuzeo mesto gradonačelnika 2014. godine, rekla je u ponedeljak predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Prema njenim rečima, Mali je kao gradonačelnik Beograda prepolovio dug od milijardu i 118 miliona evra i pokrenuo velike investicione projekte, poput „Beograda na vodi“ i Ikee, a nije se povukao ni pred, kako je rekla premijerka, „izmišljenim aferama“.

„Siniša Mali je obećao da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju i uvesti fiskalnu disciplinu u rukovođenju Beogradom – i to je isporučio. Obećao je da će Beograd biti grad kranova – i to je ispunio. Siniša Mali je pokazao da je timski igrač, da se ne plaši napornog rada, ali ni kritike, da ne odustaje zbog izmišljenih afera i teških odluka u interesu Beograđana i svih građana Srbije. Zbog njegovih uspeha i znanja verujem da je najbolji kandidat za novog ministra u vladi i zbog toga molim poslanike da mi u tome daju podršku", rekla je premijerka.

Ona je napomenula da je bilo 14 milijardi dinara neplaćenih obaveza i deficit od 20,25 odsto, a da su danas sve obaveze isplaćene i deficit smanjen za četiri puta, a Beograd je dobio prvi put u istoriji prvi kreditni rejting 2016. koji će se do kraja ove godine još unaprediti, a što je značajno za privlačene investicija.

Kao uspeh Siniše Malog Brnabić je izdvojila otpočinjanje radova na projektu „Beograd na vodi“, rekostrukciju Trga Slavija, Bulevara oslobođenja, Ruzveltove ulice, otvaranje Pupinovog mosta.

Podršku za izbor Malog na mesto ministra finansija najavili su poslanici vladajuće koalicije koju čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Savez vojvođanskih Mađara.

Sa druge strane, poslanici opozicije tokom rasprave ukazuju na brojne nerazjašnjene afere u biografiji Siniše Malog. Poslanica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić podsetila je da je doskorašnji gradonačelnik Beograda, dok je radio u privatnom sektoru, vodio off shore firme koje nisu plaćale porez državi Srbiji:

„To njegovo bivstvovanje u off shore firmama je praćeno čitavim nizom afera, pa tako imamo i aferu ’24 stana u Bugarskoj’, od kojih je gospodin Mali kupio stan za sebe, a 23 na ime i za račun te firme. Gospodin Mali je zaboravio ili izbegao da je ove stanove prijavi Agenciji za privatizaciju Republike Srbije“, rekla je Sanda Rašković Ivić.

Odgovarajući na ove tvrdnje premijerka Brnabić je rekla da nema ničeg nezakonitog u radu off shore firmi:

„Da li je radio u off shore firmi? Da. Je l’ to nezakonito? Dakle, čovek je radio i u Pragu i u Njujorku i u nekim drugim gradovima sveta. Tamo postoje off shore firme. Zakonite su i u tim zemljama, zakonite su i u Republici Srbiji“, rekla je Ana Brnabić.

Kada je rel o aferi „24 stana u Bugarskoj“, predsednica Vlade Srbije izjavila je da joj je ta afera „jedna od najzabavnijih u mandatu Siniše Malog“:

„Imali smo dokaz da je njegov potpis falsifikovan, i to ne od strane srpskih nego bugarskih grafologa. Ali to nije važno. Dokaz da su svi dokumenti falsifikovani ne može da upropasti dobru priču koju ste smislili.

Poslanica Sanda Rašković Ivić ukazala je i da je neprihvatljivo da na mestu ministra finansija bude postavljen čovek koji se povezuje sa nerazjašnjenim slučajem rušenja objekata i nelegalnog pritvatranja građana tokom noćnog rušenja u kvartu Savamala aprila 2016. godine. Rašković Ivić je podsetila da je o tome za medije govorila i bivša supruga Siniše Malog Marija Mali:

„Gospođa Mali je tada rekla da se njen tadašnji suprig hvalio da je tamo nešto polupao, da nije uradio ništa strašno, da niko nije stradao, ali da je to uradio",“rekla je Sanda Rašković Ivić.

Osim ovih afera, opozicija je ukazala i na sporni doktorat Siniše Malog, za koji je deo stručne javnosti ocenio da se radi o plagijatu, a tokom dosadašnjeg toka sednice čulo se da je kandidat za ministra učestvovao u „pranju novca“ i spornim privatizacijama u Srbiji u prvim godinama nakon petooktobarskih promena.

Očekuje se da će skupštinaska rasprava o predlogu za izbor novog ministra finansija do kasno popodne, a glasanje bi moglo biti održano danas ili tokom sutrašnjeg dana.

Upravo ono što predsednica Vlade ističe kao kvalitete Siniše Malog - da se, kako je navela, ne plaši izmišljenih afera i "uspeh u rešavanju finansijskih i razvojnih problema Beograda koje je nasledio", stavke su koje bi, po sudu sagovornika Radija Slobodna Evropa, trebalo njegov izbor da učine upitnim.

Urednik ekonomije u dnevnom listu Danas Aleksandar Milošević ukazuje da je Mali, za razliku od svog prethodnika Dušana Vujovića - nezavisnog stručnjaka koji je došao iz Svetske banke - direktno vezan za svoju Srpsku naprednu stranku. Uz to se, dodaje, nikada nije bavio makroekonomijom, te je upitno i da li ima dovoljno iskustva za novu, veoma ozbiljnu poziciju.

"Uprkos tome što je on diplomirani ekonomista i što je bio odličan student, činjenica je i da se on nikada nije bavio makroekonomijom u svojoj dosadašnjoj karijeri. On je uvek bio neki konsultant, bavio se privatizacijama, bavio se stvarima koje se više tiču privrede na nekom malom nivou, radio je za razne firme, banke, konsultantske kuće i slično, a nikada se nije bavio finansijama jedne države. To je potpuno druga stvar, jedan potpuno drugačiji posao. Dakle, morate imati kompetencije koje on u svojoj nije imao priliku da stekne", kaže Aleksandar Milošević iz Danasa.

Međutim, kako ističe naš sagovornik, ako bismo i zanemarili nedostatak iskustva, ne bismo smeli da zanemarimo sve afere koje su ga pratile dok je vodio grad Beograd.

"Čak i ako bismo sad rekli bio je dobar student, jedan od najboljih, u tehničkom smislu bi mogao da se snađe, vi kada pogledate sa druge strane ne možete naći preporuku za ministra finansija, jer spisak afera za jedan vrlo kratak period koliko je on bio u Beogradu njega prati. Imate od Savamale kao verovatno najveće afere, pa preko jelke od 83.000 evra ima čitav niz afera i vi kada uzmete da je on sa pozicije gradonačelnika nagomilao tolike afere, prosto se pribojavate šta će biti kada postane ministar finansija", komentariše Milošević.

Na afere koje su pratile Sinišu Malog prvo ukazuje i Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja (BIRODI). Kako navodi, nije samo problematičan period dok je bio gradonačelnik, već i vreme kada se bavio privatizacijama, pa postavlja pitanje - kako je moguće da i dalje napreduje?

"To je ozbiljno pitanje - ako je posle svega taj čovek i dalje na funkcijama, odakle je izvor njegove moći? To je ozbiljno pitanje za ovu zemlju. Ako posle svega što se desilo i u Beogradu i u Savamali i učešće u privatizaciji i problem sa doktoratom vi i dalje napredujete, a imate sve argumente da kažete - ovaj čovek ne može dalje da napreduje - onda je to ozbiljno pitanje za ovu zemlju", rekao je Zoran Gavrilović iz BIRODI-ja.

Urednik ekonomije u Danasu Aleksandar Milošević, govoreći o postavljenju Siniše Malog za ministra finansija, podseća i na njegove tvrdnje ga je, po ulasku u kabinet gradonačelnika, sačekao dug prethodnika od 1,1 milijarde evra, dok je Fiskalni savet izračunao da je dug zapravo bio 400 miliona, jer je korišćena pogrešna metodologija.

S obzirom da, i pored vrlo jasnih primera i objašnjenja Fiskalnog saveta kako se računa dug i izveštaja Uprave za javni dug Ministarstva finansija, Siniša Mali nije odustajao od svoje računice, Aleksandar Milošević sada pita:

"Da li će ministar Mali na isti način računati dug Republike Srbije za koji je sada odgovoran kao što je računao dug grada Beograda? Da li će sada izaći pred kamere i reći - meni je Vujović ostavio dug od preko 100 odsto BDP-a? Mislim da će to biti prva stvar gde ćemo videti njegovu doslednost, ali sam uveren da ovoga puta to nećemo videti, nego da će reći - ne, ne, ne dug je mali".

Siniša Mali je za ministra predložen umesto Dušana Vujovića koji je ostavku obrazložio ličnim i porodičnim razlozima.

Iako se spekulisalo da će doći do rekonstrukcije Vlade, u petak je u Skupštinu stigao jedino predlog za izbor novog ministra finansija.

* Pratimo situaciju u Skupštini Srbije i reakcije. Ostanite uz RSE.