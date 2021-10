Brnabić: Vlada Srbije traži modalitet za uvođenje kovid propusnica

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je 17. oktobra da se u ovom trenutku traži modelitet za uvođenje kovid propusnica na način da ne bude moguća zloupotreba i falsifikovane, jer nemaju svi kovid redari pravo da traže lične karte na uvid.

Ona je u izjavi za medije na Beogradskom sajmu, gde je primila treću dozu vakcine, dodala da se razmišlja o odluci Vlade koja bi omogućila uvođenje kovid propusnica.

Srbija je 9. oktobra premašila broj od milion registrovanih slučajeva korona virusa od početka epidemije u toj zemlji. Poslednjih nedelja na dnevnom nivou je više hiljada novozaraženih, a nekoliko desetina ljudi dnevno premine od posledica kovida.

Brnabić je najavila da će sastanak vladinog Kriznog štaba za suzbijanje pandemije korona virusa biti održan tokom predstojeće nedelje.

"Ja ću danas imati konsultacije sa medicinskim delom Kriznog štaba, mi jesmo u stalnom kontaktu, ali danas ću imati posebno konsultacije, da vidimo da li je potrebno bilo šta dodatno da uradimo", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da je "ne zabrinjava broj ljudi u bolnicama", jer se on "drži do, ili ispod 6.500" osoba.

"Juče smo imali samo 77 novohospitalizovanih, dakle plus, u odnosu na one koji su otpušteni i one koji su hospitalizovani. Tako da nama ta vakcinacija, čak i ovih 54 posto vakcinisanih, drži pod kontrolom", kazala je Brnabić.

Ona je istakla da "umiru nevakcinisani ljudi" i da je vakcinacijom "jednostavno spasiti te živote".

"Vakcinacija je jedini izlaz iz ove pandemije. Dakle pandemija će prestati kada postignemo kolektivni imunitet. Možemo to postići na dva načina - ili da se svi zarazimo, ili da se svi vakcinišemo. Kad kažem svi, mislim na 80 posto starijih od 12 godina", ocenila je Brnabić.

Istakla je da je nošenje maske u zatvorenom prostoru obavezno i da će inspekcije za to imati "nula tolerancije".

Brnabić je rekla i da joj je "neshvatljivo" da neki lekari mogu da ne preporučuju vakcine protiv korona virusa i ocenila da oni "direktno ugrožavaju živote ljudi".

"Ponoviću ono što je rekla jedna lekarka i to zato što nikada nisam čula tako dobru paralelu kao što je ona izgovorila, a to je da je lekar koji ne preporučuje vakcine kao sveštenik koji ne veruje u boga. Meni je to najjasnija paralela i to je tako", rekla je Brnabić.

Premijerka je dodala da je prvom dozom vakcinisano više od 54 odsto punoletnog stanovništva, dok je treću dozu primilio nešto više od 14 odsto građana.

Kada je u pitanju vakcinacija mladih, Brnabić je rekla da je u Srbiji vakcinisano 23,51 odsto mladih, uz ocenu da je to "jako slabo", i dodala da je u beogradskoj opštini stari grad vakcinisano više od 50 odsto mladih od 18 do 30 godina.

Dodala je i da je 85 lokalnih samouprava u kojima je vakcinisano više od 50 odsto punoletnog stanovništva, i 14 opština gde je vakcinisano više od 60 odsto punoletne populacije.

"Stari grad je jedina opština u Srbiji koja je prešla 80 posto ukupno vakcinisanog stanovništva punoletne populacije i nažalost mi imamo i dalje tri lokalne samouprave koje su ispod 30 odsto vakcinisanih. To su Mionica, Lajkovac i Tutin", rekla je Brnabić.

Ministarstvo zdravlja je ranije saopštilo da je od 14 .okrobra u funkciji broj telefona na koji građani putem Viber aplikacije mogu da prijave lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinac-iju, bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva, sve nepravilnosti koje budu dostavljene putem ovog broja biće procesuirane pred sudom časti Lekarske komore Srbije.