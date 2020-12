Doček Nove u BiH uprkos koroni: Ples samo oko stolova

Pomalo neverovatno zvuči informacija kako će u jeku pandemije korona virusa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, biti organizovan doček Nove godine u pojedinim ugostiteljskim objektima. Ali je istinita.

“Katastrofa", kratak je prvi komentar Sarajeke Sanele, koja bi radije da joj ne navodimo prezime, a nedavno je prebolovala COVID-19. Kaže da se teško oporavila, te da posljedice još uvijek osjeća.

"Ti koji to rade očito nisu imali nekoga bližeg ko je bio bolestan, ili oni sami nisu bili bolesni”, kaže Sanela za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Sa Sanelom se slaže i Mujo, također, iz Sarajeva, koji vjeruje da svaki građanin u ovom trenutku mora biti odgovoran.

“Moramo čuvati i sebe i druge. A ti objekti trebali bi da naplate od države ono što ne rade”, kaže on.

Ugostiteljstvo je jedna od najpogođenijih grana privrede pandemijom korona virusa. Hoteli, restorani, klubovi u BiH bilježe milionske gubitke u ovoj godini.

Zbog toga, Dejan iz Sarajeva, ima razumijevanja za ugostitelje koji žele da organizuju doček Nove godine.

„Moraju i oni da rade, moraju da izdržavaju svoje familije. Samo uz mjere opreza i distancu, možda bi im to pomoglo da nastave dalje raditi“, kaže on za RSE.

U hotelima uz muziku uživo

Pandemija korona virusa, zaustavila je novogodišnju euforiju u BiH. Nema praznične atmosfere kao prethodnih godina, no neki hoteli i klubovi odlučili su organizovati svečani doček 2021. godine, uz živu muziku i gala večere, prije svega za goste koji su smješteni u njihovim objektima.

Među hotelima koji su najavili doček Nove godine su i dva poznata sarajevska hotela Holiday i Evropa, koji danas posluju pod istim krovom, kao Grupacija Evropa hotela. Izvršna direktorica ovih hotela Berina Bajrović kaže kako je riječ o gala večeri za goste hotela i kako će se slavlje organizovati uz puno poštovanje epidemioloških mjera.

„Što se tiče mjera, mi smo razgovarali sa zamjenikom ministra, gospodinom Čerkezom, oko svega što nam je rečeno i dozvoljeno. Napravili smo raspored stolova tako da ne prelazi dozvoljen broj. Uglavnom su to gosti koji su kod nas na smještaju u hotelima. Nama je dozvoljeno da organizujemo zabave što se tiče njih“, kaže Bajrović za RSE.

Dodaje kako je pravilo da gosti plešu za svojim stolovima, a da im pomaže, što se tiče postojeće zabrane kretanja nakon 23 sata, to što je većina gostiju smještena u njihovim hotelima.

„Za sada smo napravili nekih 8-10 stolova. Kongresna dvorana je kapaciteta do 600 sjedećih mjesta, mi smo to u potpunosti smanjili. Sa 8-10 stolova, to će biti neke mini zabave“, objašnjava Bajrović.

Na vratima hotela Holiday reklama o predstojećem dočeku Nove Godine. Uz večeru i nastup živog benda doček košta 150 konvertibilnih maraka (oko 75 eura), a mogu rezervisati i oni koji nisu gosti hotela. Cijena, ali i aranžman isti je i u hotelu Evropa.

„U Holidayu je samo u jednoj sali, to je kongresna dvorana, a u Evropi, Atrijum sala ima mogućnost otvaranja“, kaže Bajrović.

Za kršenje mjera zaduženi inspekcija i policija

Iz Kriznog štaba Federacije BiH navode kako su postojeće mjere još uvijek na snazi. One između ostalog podrazumijevaju da u zatvorenom prostoru ne može biti više od 30 osoba, a policijski sat počinje u 23 sata.

Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja Federacije i član kriznog štaba, na pitanje RSE da li je hotelima dozvoljeno organizovati doček Nove Godine kaže da ne zna ko im je to dozvolio.

„To nije moja stvar, ko je njima dozvolio i ostale stvari. Vi znate da su mjere još uvijek na snazi. Da li će se mijenjati ili ne, još uvijek ne znam, ali najvjerojatnije neće“, dodaje on.

Na pitanje da li će zbog pandemije zabraniti organizovane proslave Nove Godine u hotelima i klubovima, Čerkez odgovara kako Krizni štab to ne može zabraniti.

„Imaju ministarstva unutrašnjih poslova, imaju inspekcije. Na pogrešnoj ste adresi. Mi donosimo mjere, mjere imamo na snazi, nismo nove donijeli. To je to. Za Novu Godinu još ništa nismo raspravljali. Javno smo rekli da je velika vjerovatnoća da će iste mjere biti produžene. I tu smo sve završili. Nikome saglasnost nismo davali. Ko radi, radi, to je njihov problem“, navodi Čerkez.

Slavlje uz policijski sat

Ugostitelji imaju problem i nejasnoće mjera, kaže Aida Terzić, direktorica hotela Pino na Trebeviću kraj Sarajeva, koji za svoje goste ima organizovan doček Nove Godine.

„Upravo pišemo Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kriznim štabovima, jer mi nemamo jasne napomene šta raditi sa gostima koji su u hotelu na noćenju. Dakle, ova proslava Nove Godine koju mi organizujemo je za goste koji su rezervisali svoje aranžmane u hotelu. Šta raditi sa tim ljudima nakon 23 sata. Hoće li gosti tada biti u svojim sobama, lobiju ili negdje drugo u hotelu, to je prosto njihova volja. Mi nigdje nemamo zvanično napisano, da li mi moramo u 23 sata obići goste i reći im: ‘Molim vas idite u svoje sobe'“, kaže ona.

Na pitanje da li dočeku u njihovom hotelu može da prisustvuje neko ko nije gost hotela, Terzić odgovara kako je to moguće, ali je pitanje kako će se ti gosti vratiti kući zbog policijskog sata. Podsjeća da većina hotela radi 24 sata dnevno i dodaje kako su veći problem privatne zabave, zbog kojih već postoji veliko interesovanje za rentanje vikendica van Sarajeva.

„Mi imamo i turističku agenciju, veliki broj imamo upita za dane novogodišnjih praznika za rezervaciju određenih kuća, stanova, upravo za neke veće grupice ljudi, za oko deset ljudi. Kako ćete vi kontrolisati te kuće? Zar nisu one veća opasnost, inspekcija ne može doći i vidjeti da li se poštuju mjere, a ne poštuju, sigurno, a ovdje imate hotele koji će uredno poštovati sve propisane mjere“, kaže ona.

Izvršna direktorica Grupacije hotela Evropa Berina Bajrović navodi kako su njihovi prostori "komforni", a da gosti donose PCR negativne testove.

„Mjerimo im temperaturu, a tip gostiju kod nas je drugačiji od onih u noćnim klubovima“, dodaje ona, no nije poznato da li će oni koji nisu gosti hotela, a žele slaviti Novu Godinu u nekom od njihovih objekata, morati pokazati negativan PCR test. Ukoliko pokušate da rezervišete mjesto za doček, negativan test nije predmet razgovora.

Iz Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo najavili su da će inspektori obilaziti objekte koji su najavili proslave kako bi utvrdili da li se poštuju propisane mjere i naredbe kriznih štabova.

Za novogodišnju noć pripremaju se i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

"Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo poduzima planske aktivnosti na području Kantona Sarajevo koje se, između ostalog, odnose i na predstojeće novogodišnje praznike, te će postupati u skladu sa svojom nadležnošću vezano za aktuelne naredbe Kriznih štabova koje su donesene povodom postojeće epidemiološke situacije uzrokovane pojavom korona virusa", naveli su u saopštenju.

Ni Krizni štab KS nije razmatrao mogućnost organizovanih proslava Nove Godine. Adem Zalihić član kantonalnog kriznog štaba i direktor Hitne pomoći Sarajevo smatra da je organiziranje novogodišnjih dočeka sa većim brojem građana potpuno neodgovorno.

„Razumijem potrebu da ljudi proslave novogodišnju noć, ali moramo uzeti sve činjenice u obzir. Bilo bi vrlo nezahvalno preopteretiti medicinsko osoblje koje će dežurati cijele noći, a s druge strane dovesti do mogućnosti širenja pandemije u Kantonu Sarajevo“, kaže on za RSE.

U noćnim klubovima se ne boje virusa

Novogodišnje zabave nisu planirane samo u Sarajevu. Većina hotela, naročito na planinama, poput Jahorine i Vlašića, za svoje goste organizuje doček Nove Godine. Ulaz je i kod njih dozvoljen i onima koji nisu gosti hotela.

Na društvenim mrežama reklamu za doček Nove Godine postavili su i neki noćni klubovi. Admiral iz Zavidovića u centralnoj Bosni i Hercegovini, na primjer, najavljuje “Ekskluzivni doček Nove Godine uz Ekskluziv bend”. Cijena je simbolična 15 konvertibilnih maraka (oko 7,5 eura), a za rezervaciju stola potrebno je kupiti četiri karte.

Na broj ostavljen za rezervacije dočeka 2021. godine u jedinom noćnom klubu u Zavidovićima niko se ne javlja, a stanovnici ovog gradića vjeruju da je riječ o nepoštivanju epidemioloških mjera.

“Van svake pameti, ne smijem se sastati sa bratom, ne smijem se sastati sa rodbinom, ne smijem sa bratom, a treba se slaviti Nova Godina. Što nam onda mjere propisuju”, pita se Zehra iz Zavidovića.

Ni za njenog sugrađanina Mirsada nije u redu praviti masovne dočeke Nove Godine.

“Korona je borba za život. To je nepoštivanje mjera koje su propisane”, dodaje on.

Ako sve bude po planu, slaviće se uz živu muziku i u noćnom klubu “Mamba” u Sanskom Mostu na zapadu BiH. I oni zabavu za 31. decembar reklamiraju na društvenim mrežama. Gazda kluba je u Njemačkoj, kazao je za RSE jedan muzičara koji bi trebao da nastupa u tom klubu Jasko Čavrk. I on tvrdi da, ukoliko bude zabave, biće održana uz poštovanje epidemioloških mjera.

Mjere Kriznog štaba Federacije BiH donešene su 7. decembra i vrijede 14 dana, nakon toga će štab razmotriti da li će biti uvođenja novih, ukidanja nekih mjera ili će postojeće ostati na snazi.

Prema tim mjerama, ograničava se kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana. Obavezno je nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru, uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja.

U ponedjeljak 14. decembra u Bosni i Hercegovini (BiH) prijavljena su 344 nova slučaja korona virusa, dok je preminulo 46 osoba.