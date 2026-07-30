Advokati Veselina Milića podneli krivičnu prijavu protiv visokih zvaničnika srpske policije Krička i Sekulovića

Branioci bivšeg šefa beogradske policije Veselina Milića podneli su krivičnu prijavu protiv visokih policijskih zvaničnika Marka Krička i Boška Sekulovića, saopšteno je 30. jula iz advokatske kancelarije koja zastupa Milića.

U saopštenju se navodi da su Višem javnom tužilaštvo u Beogradu podneli krivične prijave protiv načelnika Uprave kriminalističke policije Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Sekulovića - zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

"Suština krivične prijave ogleda se u tome da prijavljena lica nisu nadležnom tužilaštvu dostavila dokaze kojima su raspolagala, a iz kojih je jasno i nedvosmisleno proizlazilo da činjenice navedene u krivičnoj prijavi protiv Veselina Milića nisu istinite", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) do objave vesti nije odgovorilo na hitan upit Radija Slobodna Evropa (RSE) za komentar.

Odgovor do objave vesti nije stigao ni iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Do hapšenja i smene bivšeg šefa beogradske policije Veselina Milića došlo je 15. maja, nekoliko dana nakon ubistva Aleksandra Nešovića.

Nešović, koji se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom, ubijen je u noći 12. maja u restoranu "27" u beogradskom naselju Senjak.

Njegovo telo je pronađeno 21. maja blizu Inđije. Za ubistvo je optužen Saša Vuković, zvani Boske.

Veselin Milić je bio u pritvoru, pored ostalog, zbog sumnje da je pomagao počiniocu u prikrivanju krivičnog dela.

Međutim, Tužilaštvo je 9. juna saopštilo da je odbacilo deo krivične prijave koja se na to odnosila.

Viši sud u Beogradu mu je 6. jula ukinuo pritvor i pustio ga da se brani sa slobode.

Milić se u optužnom predlogu Tužilaštva sada sumnjiči da nije prijavio krivično delo i da je falsifikovao službenu ispravu.

Advokatska kancelarija koja zastupa Milića ocenjuje da do "obrta" u slučaju "Senjak" nije došlo zbog toga što je bivši šef beogrske policije bio "privilegovan", već "oštećen nezakonitim i zlonamernim postupanjem" visokih policijskih funkcionera Krička i Sekulovića - protiv kojih su podneli krivičnu prijavu.

"Takvo postupanje dovelo je do pokretanja krivičnog postupka i određivanja pritvora prema Veselinu Miliću, čime mu je neosnovano ograničeno pravo na ličnu slobodu i povređeno pravo na čast", dodaje se u saopštenju kancelarije Vasiljević legal.

Ocenjuje se i da su dvojica čelnika MUP-a "nezakonitim postupanjem iz ličnih pobuda diskreditovali Veselina Milića u javnosti i doveli do njegovog udaljenja sa dužnosti načelnika Policijske uprave za grad Beograd".

Iz advokatske kancelarije koja zastupa Milića nisu naveli o kakvim je ličnim pobudama reč.

Ko je obuhvaćen optužnicama za ubistvo Nešovića?

Za ubistvo Nešovića tereti se Saša Vuković, a još pet osoba je obuhvaćeno tom optužnicom. Oni se terete da su mu pomogli da prikrije tragove ubistva i ukloni telo.

Prema navodima Tužilaštva, ubistvu je prethodila rasprava nakon koje je Nešović napustio restoran na Senjaku.

Navodi se da ga je nakon toga Vuković pozvao da se vrati radi pomirenja, a da je, kad se Nešović vratio, Vuković izvadio pištolj i u njega ispalio najmanje deset hitaca.

Ostali optuženi se terete da su nakon ubistva uklanjali čaure i druge tragove, izneli telo iz restorana, a potom ga prevezli do mesta gde je telo stavljeno u bure sa malterom i zakopano.

U odvojenom optužnom predlogu protiv bivšeg šefa beogradske policije Veselina Milića navodi se da se Milić sumnjiči da nije prijavio teško ubistvo u restoranu '27' o kojem je imao saznanja, kao i da je službenu belešku uneo neistinite podatke i izostavio važne činjenice o svojim kontaktima sa učesnicima događaja.

Odnosno, da se sumnja da je Milića u noći 12. maja pozvao vlasnik restorana da mu "kao policajcu kog lično poznaje i u koga ima poverenja" prijavi da je u njegovom restoranu ubijen Nešović, ali da Milić to nije prijavio.

Navodi se i da je 13. maja u službenoj belešci u policiji Milić uneo "neistinite podatke", kao i da nije uneo "određene važne podatke".