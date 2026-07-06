Ukinut pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću

Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšem čelniku beogradske policije Veselinu Miliću, u ponedeljak 6. jula.

Milić je uhapšen 15. maja i sumnjiči se za neprijavljivanje ubistva u restoranu na Senjaku u Beogradu. Pušten je da se brani da se slobode.

Kako su iz Suda naveli za Radio Slobodna Evropa, pritvor mu je ukinut pošto je usvojena žalba Milićevog branioca.

"Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu preinačilo je rešenje sudije za prethodni postupak ovog suda od 12. juna 2026. kojim mu je produžen pritvor i određeno joj je da se on ima odmah pustiti na slobodu", rekli su iz Suda.

Dodaju da više nema zakonskih razloga za njegov pritvor.

"On je bio u pritvoru zbog postojanja opasnosti da će uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragove krivičnog dela. Međutim, nalazeći da takva opasnost više ne postoji, samim tim otpali su i zakonski razlozi za pritvor zbog čega je doneta ovakva odluka".

Ukazuju da na ovu odluku ne postoji pravo žalbe.

U noći 12. maja u restoranu "27" na Senjaku ubijen je Aleksandar Nešović, koji se dovodi u vezi sa organizovanim kriminalom.

Njegovo telo je pronađeno 21. maja blizu Inđije, oko 60 kilometara od Beograda.

Ko je Veselin Milić? U MUP-u je zaposlen od 1998, kada je počeo kao policajac u Užicu, na zapadu Srbije. Kasnije je radio u policijskoj stanici beogradske opštine Savski venac, gde je napredovao do komandira stanice. Od 2006. bio je načelnik Odeljenja za obezbeđenje u beogradskoj policiji. Od 2013. do 2018. bio je načelnik Policijske uprave Beograd, kada je prešao na novu dužnost i postao savetnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića za borbu protiv kriminala i korupcije. U to vreme je bio i pomoćnik direktora policije. Krajem 2020. ponovo je, rešenjem tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za načelnika beogradske policije.

Tužilaštvo je nakon hapšenja Milića navelo da se on sumnjiči da je u noći zločina bio u restoranu u koji je pozvao ubijenog Nešovića.

Istog dana je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da on više nije na toj funkciji.

Iako mu se u početku na teret stavljalo i pomaganje počiniocu ubistva nakon izvršenja krivičnog dela, Više javno tužilaštvo u Beogradu je 9. juna saopštilo da je odbacilo deo krivične prijave koja se na to odnosi na zbog, kako je navelo, nepostojanja dokaza.

Doskorašnji šef beogradske policije je pred Tužilaštvom tvrdio da protiv njega nije izveden nijedan dokaz koji ga dovodi u vezu sa ubistvom.