Nova obećanja Beograda o nestalima iz Hrvatske

Apsolutna saradnja institucija Srbije u vezi sa nestalima i otvaranje arhiva Jugoslovenske narodne armije (JNA) – su osnovi zahtevi koje su predstavnici hrvatskih udruženja nestalih izneli na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je trajao gotovo dva sata, a tokom kog je Vučić izneo uveravanja da će Srbija učiniti sve da se sudbina nestalih rasvetli.

Mada zadovoljni razgovorom, predstavnici porodica nestalih ukazuju da su za dve decenije čuli mnogo obećanja, te da čekaju da se dokaže verodostojnost onog što je rečeno u utorak u Beogradu.

Blanka Petrovečki iz Pakraca duže od dve decenije traga za istinom o sudbini svoga sina Marjana. U Beograd je, zajedno sa još desetak predstavnika udruženja porodica zarobljenih i nestalih tokom rata u Hrvatskoj, došla na sastanak sa predsednikom Srbije.

"Dvadeset šest godina... Nema gde nisam bila i na koja vrata nisam pokucala. Bože daj da bude", rekla je kratko Blanka Petrovečki u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) nakon razgovora u Predsedništvu tokom kog im je Vučić rekao da će državni organi Rеpublikе Srbijе "učiniti svе da sе izađе u susrеt članovima porodica nеstalih lica iz Hrvatskе i da sе ostvari vidljiv naprеdak u pronalažеnju nеstalih i rasvеtljavanju njihovih sudbina".

"Kada vam mama kaže da bi bila sretna da nađe makar kosti sina, onda možete znati kako je...", dodaje Blanka Petrovečki dok u rukama steže sinovljevu fotografiju.

Marjan je bio policajac u stanici u Daruvaru. Odveden je sa četvoro kolega. Sudbina dvojice je, kaže poznata, trojice, među kojima je i njen sin, nikada nije rasvetljena.

Hrvatska ukupno traga za 1.945 nestalih lica.

Sastanku u Beogradu su, osim Vučića, prisustvovali i šef Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Bratislav Gašić, predsednik vladine Komisije za nestala lica Veljko Odalović, kao i nekoliko predstavnika vojske.

Predsednica Saveza udruženja porodica zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir rekla je da su za stolom izneti konkretni zahtevi, pre svih onaj o apsolutnoj saradnji institucija Srbije u vezi sa nestalima.

"Skrenuli smo mu pažnju na to da srpske institucije, kroz više do 20 godina, nisu odradile svoj posao i da u ovom trenutku on, kao predsednik Srbije, jeste osoba koja bi mogla pokrenuti to pitanje, ako zaista to želi. Što mislim u ovom trenutku? Da li vjerujem ili ne vjerujem da će on to napraviti? Čekam. Mislim da i obitelji čekaju vjerodostojnost njegovih izjava", kaže Alvir.

Ona je nakon razgovora prenela i da im je predsednik Srbije rekao da "lično nema razloga da se ne uključi u rešavanje tog pitanja", kao i da ga "ne zanima zaštita osoba koje su nekada bile u lancu odgovornosti, a koje imaju i danas možda neki uticaj i pozicije".

​Na sastanku je pokrenuto i pitanje otvaranja arhiva JNA, kao i povratka dokumenata iz vukovarske Ratne bolnice.

Ljiljana Alvir kaže da su upravo arhivi bili razlog prisustva predstavnika vojske sastanku.

"Jasno je svima da su u vojnim arhivima JNA i Generalštaba podaci koje mi tražimo. Ne svi, ali većina tih podataka. Oni su (predstavnici vojske) sudjelovali u tome da čuju što mi to tražimo jer su spominjani kao nasljednici te arhive. Gospodin Vučić je rekao da će apsolutno, kao glavni zapovjednik oružanih snaga, izvršiti potpuni ujecaj na vojsku da preda sve što može predati", ističe Alvir.

Predsednik Vučić je, kako je prenela Alvir, obećao i da će se pitanjem nestalih baviti na dnevnom nivou, kao i da je dogovoreno da će porodice o napretku biti izveštavane nedeljno.

Najavljen je i skoriji susret predsednika Komisije za nestala Srbije Veljka Odalovića i pomoćnika ministra hrvatskih branitelja Stjepana Sučića, koji će razgovarati o konkretnim stvarima.

Poboljšati život hrvatske nacionalne manjine

Vučić se u utorak sastao i sa predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.

"Razgovaralo se o konkretnim merama za poboljšanje života pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, kao i o intenziviranju saradnje", saopšteno je iz pres-službe predsednika Srbije.

Tomislav Žigmanov, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji je predvodio delegaciju, za RSE je nakon ovog susreta rekao da je iz zgrade predsedništva izašao ohrabren da će se početi rešavati pitanja koja godinama nisu bila rešavana.

"Dogovorena je izravna komunikacija sa svim razinama vlasti ukoliko bude bilo kojih problema. Predsednik je nekoliko puta jasno istaknuo da želi da vidi da su Hrvati u Vojvodini građani koji nisu ugroženi, koji su slobodni, koji žive puninu svog života i da želi da budu integrirani u svaki segment života – od lokalnih zajednica, preko Pokrajine do Republike", rekao je Žigmanov.

Kako je naveo, naredni susret trebalo bi da se održi kroz mesec dana.

Sastanci Vučića sa predstavnicima udruženja nestalih i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, realizovani su tačno nedelju dana nakon što je predsednik Srbije bio u poseti Hrvatskoj, na poziv predsednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Glavna poruka tog sastanka je bilo uveravanje da je "konačno otvoren pravi dijalog koji će pokrenuti rešavanje svih otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije".