Talibani zatvaraju privatne domove za decu u Avganistanu

Talibani su počeli da suzbijaju privatne domove za decu koji pružaju smeštaj, obrazovanje i brigu hiljadama dece širom Avganistana.

Ova islamistička grupa je poslednjih nedelja nasilno zatvorila više privatnih ustanova za negu i prebacila decu – od kojih su mnoga siročad – u državne ustanove.

Talibanska vlada je saopštila da je cilj ovog poteza poboljšanje nadzora. Međutim, kritičari su rekli da državni domovi za decu nemaju dovoljno resursa i upozorili su da bi ih vlasti mogle koristiti za širenje ekstremističkog pogleda na svet i ideologije talibana.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, procenjuje se da je 1,6 miliona dece ostalo bez roditelja tokom godina ratova u Avganistanu. Mnoga žive na ulicama i muče se da pronađu hranu i sklonište. Ekstremno siromaštvo i opijumska epidemija takođe su ostavili milione dece bez jednog ili oba roditelja.

Među nedavno zatvorenim objektima bio je i Rajan čildren, privatni objekat u glavnom gradu Kabulu, koji su finansirali Šafik Murid, popularni pevač i kompozitor rođen u Avganistanu koji živi u SAD, i njegova supruga.

"Deca su plakala zato što su navikla na iste nastavnike, kuvare, čuvare i negovatelje", naveo je Murid na Fejsbuku (Facebook) 17. januara. "Naših 21 zaposlenih bili su im kao porodica."

Murid je to objavio nekoliko dana pošto je rekao da su pripadnici talibana nenajavljeno stigli u Rajan čildren i naložili zatvaranje objekta, pozivajući se na dekret koji je izdao talibanski vođa Mula Haibatulah Ahundzada a koji nije objavljen.

U saopštenju 18. januara, Rajan čildren je naveo da zatvaranje nije povezano s finansijskim, političkim ili verskim pitanjima.

'Ozbiljna psihološka šteta'

Aktivisti za prava deteta upozorili su da bi iznenadni premeštaj dece, posebno one koja su ostala bez roditelja, u ustanove koje vode talibani, mogao da ima veliki danak.

"Siročad su ranjivija. Ne veruju lako niti se lako prilagođavaju", rekao je Mohibulah Zgam, avganistanski aktivista. "Uklanjanje iz okruženja u kojem se osećaju bezbedno može napraviti ozbiljnu psihološku štetu."

Direktor doma za decu sa sedištem u Kabulu složio se s tim komentarima.

"Ako budu odvedena iz ovog okruženja, to će poremetiti njihovo obrazovanje i oni će nazadovati umesto da postanu samostalni", rekao je direktor ustanove, koji je govorio za Radio Azadi (Avganistanski servis RSE) pod uslovom da mu se ne navodi ime iz straha od odmazde. "Ta deca ovde uče, spavaju i žive, i sve njihove osnovne potrebe su zadovoljene."

Talibanski zvaničnici tvrde da je cilj tog poteza poboljšanje brige o deci.

"Spajamo privatne centre koji vode ustanove za decu bez staratelja sa sirotištima kojima upravlja ministarstvo, kako bi se njihove potrebe mogle zadovoljiti na standardizovan način", rekao je 18. januara Samijulah Ebrahimi, portparol talibanskog Ministarstva rada i socijalnih pitanja.

Ebrahimi je rekao da ministarstvo trenutno upravlja sa 60 dečjih domova gde oko 10.000 dečaka i devojčica dobija obrazovanje i brigu.

Talibanske mere izgledu su deo širih napora da se sve privatne škole i obrazovne institucije stave pod kontrolu te grupe.

Talibani su se zavetovali da će iskoreniti sve oblike modernog sekularnog obrazovanja koje je procvetalo u Avganistanu pošto je tokom invazije koju su predvodile SAD 2001. srušen prvi talibanski režim.

Od povratka na vlast 2021. godine, grupa je prenamenovala mnoštvo sekularnih škola, javnih i privatnih univerziteta i centara za stručno obrazovanje u islamske seminare, što je dovelo do naglog povećanja broja medresa u zemlji.

Kritičari su optužili talibane da koriste medrese za ispiranje mozga mladim generacijama svojom ekstremističkom ideologijom.