Talibani zabranili ženama bez burke ulazak u bolnice u Afganistanu

Talibani su zabranili pacijenticama, posjetiteljicama i medicinskom osoblju koje ne nosi burku da ulaze u javne bolnice na zapadu Afganistana, što je najnovije ograničenje ove radikalne islamističke grupe usmjereno na žene.

Nova zabrana odijevanja stupila je na snagu 5. novembra u zapadnom gradu Heratu, trećem po veličini u zemlji.

Nije poznato hoće li se mjera proširiti na ostatak zemlje.

Međunarodne organizacije upozoravaju da će ovaj potez dodatno otežati ženama pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.

Talibani, otkako su preuzeli vlast 2021. godine, žene su gotovo potpuno izbrisali iz javnog života i ozbiljno ograničili njihovo pravo na rad i obrazovanje.

"Ovo nas guši", rekla je stanovnica Herata, koja je govorila za Radio Azadi (Afganistanski servis Radija Slobodna Evropa) pod uslovom anonimnosti zbog straha od odmazde.

Ona je ispričala da je bila prisiljena potrošiti oko 20 dolara kako bi kupila burku i mogla otići u bolnicu na liječenje.

Istakla je i da pripadnici talibanske tzv. policije za moral provode ovu zabranu ispred glavnih javnih bolnica i klinika u gradu koji ima oko 600.000 stanovnika.

Organizacija Ljekari bez granica (MSF), humanitarna organizacija sa sjedištem u Ženevi, navela je da nove restrikcije talibana već dovode do toga da manje žena posjećuje javne zdravstvene ustanove u Heratu.

"Pacijenticama i njegovateljicama sada je zabranjen ulazak u bolnicu ako ne nose burku, što znači da pristup zdravstvenoj zaštiti zavisi od odjeće, a ne od medicinske potrebe", rekla je 7. novembra Sarah Chateau, menadžerica programa Ljekara bez granica.

"Svako ograničenje koje se nameće ženama kao pacijenticama znači kašnjenje ili uskraćivanje medicinske pomoći. Znamo da će to imati ozbiljne posljedice po djecu i majke koje se već suočavaju s ogromnim preprekama u pristupu zdravstvenim uslugama u Afganistanu", istakla ja.

Chateau je dodala da je Regionalna bolnica Herat, jedna od najvećih u gradu, zabilježila pad od 28 posto u prijemu pacijentica kojima je bila potrebna hitna pomoć.

Zakon o moralu

Talibani su u avgustu 2024. donijeli tzv. zakon o moralu, kojim su uvedena stroga ograničenja u pogledu izgleda, ponašanja i kretanja žena.

Prema tom zakonu, žene moraju u potpunosti pokrivati lice i tijelo na javnim mjestima, a zabranjeno im je nošenje "prozirne, uske ili kratke" odjeće.

Međutim, primjena ovog ekstremnog zakona nije ujednačena na nivou zemlje i često zavisi od odluke lokalnih talibanskih lidera.

Mnoge Afganistanke nose hidžab, maramu koja pokriva glavu i vrat, a neke dodatno stavljaju masku preko lica kako bi prikrile nos i usta.

Druge žene nose burku ili abaju i nikab koji prekrivaju kosu, tijelo i većinu lica, što je uobičajeno u arapskim zalivskim zemljama.

Afganistanke, naročito one iz urbanih sredina, smatraju da su burka i nikab strani afganistanskoj kulturi.

Prije povratka talibana na vlast, mnoge žene nosile su samo lagane marame koje su prekrivale kosu.

Saiful Islam Khyber, portparol talibanskog Ministarstva za promociju vrline i sprečavanje poroka, rekao je da sve Afganistanke moraju pokrivati tijelo od glave do pete.

U Heratu, multietničkom gradu s jakim kulturnim uticajima iz susjednog Irana, burka je tokom protekle godine postala obavezna na mnogim javnim mjestima, uključujući i vladine kancelarije.

Žene se žale na uznemiravanje i nasilje ako napuste dom bez burke.

"Prijetili su mi hapšenjem", rekla je jedna stanovnica Herata koja je željela ostati anonimna. "Talibani su mi rekli da će mog muža poslati u zatvor ako ne budem nosila burku."

Druga žena iz Herata kazala je da pripadnici tzv. policije za moral prisiljavaju žene da kupuju burke u prodavnicama i na pijacama u gradu.

"To je nemoguća situacija za mene, jer nisam navikla da nosim burku", rekla je.