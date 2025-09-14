Avganistanska deca u Pakistanu strahuju od talibanskih škola ako budu morali da se vrate kući

Učenici u avganistanskom izbegličkom kampu blizu Pešavara na severozapadu Pakistana zabrinuti su šta ih čeka ako budu prisilno vraćeni u Avganistan.

Radio Mašal (Pakistanski servis RSE) razgovarao je s učenicima u školi u izbegličkom kampu Hazana na periferiji Pešavara.

Kamp je osnovan krajem 1970-ih i u njemu su bile smeštane hiljade avganistanskih porodica koje su bežale od decenija sukoba u Avganistanu.

Avganistanci su imali rok do 31. avgusta da se vrate u svoju zemlju ili će biti prisilno vraćeni.

"Moj deda je emigrirao ovde. Rođen sam u (izbegličkom) kampu Hazana. Ovde idem u peti razred", kaže učenik Salaman Kan. "Odlazak u Avganistan u ovoj fazi uticaće na moje školovanje".

"Takođe, nije moguće odmah upisati drugu školu u (Avganistanu) pošto odem odavde", dodao je on.

Mnoge porodice koje se vraćaju u Avganistan iz Pakistana rekle su da nisu mogle da upišu decu u škole, jer nisu imale potrebna dokumenta za registraciju.

Talibani su pokrenuli rat protiv svih oblika modernog sekularnog obrazovanja, koje je cvetalo u Avganistanu posle invazije koju su predvodile SAD 2001. godine.

Od povratka na vlast 2021. godine, ekstremna islamistička grupa je pretvorila mnoštvo sekularnih škola, javnih univerziteta i centara za stručno osposobljavanje u islamske seminare, što je dovelo do naglog povećanja broja medresa u zemlji.

Medrese koje vode talibani promovišu ekstremističku versku nastavu, što izaziva strah da bi to moglo radikalizovati novu generaciju Avganistanaca.

Šakil Aršad, koji predaje učenicima u izbegličkom kampu, zabrinut je šta će se desiti s tom decom.

"Nastavni plan i program koji predajemo ovde (u Pakistanu) stvara ozbiljan izazov za te učenike (koji se sele u Avganistan). (Talibanska) vlada bi trebalo da pronađe rešenje – na primer, da im obezbedi dodatne centre za nastavu kako ne bi propustili godinu svog obrazovanja", rekao je Aršad.

Ujedinjene nacije navode da se više od 1,2 miliona Avganistanaca, uključujući mnogo dece, preselilo u Avganistan otkako je Pakistan pokrenuo represivne mere 2023. godine.

Izbeglice su prijavile policijske racije i uznemiravanje koje sprovode pakistanske vlasti.