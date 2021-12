Aljaska zabilježila rekordno visoku temperaturu

Neobična zimska topla čarolija na Aljasci donijela je dnevne temperature koje su porasle preko 15,5 C (stepena Celzijusa) i bujice kiše u doba godine koje se obično povezuje sa velikom hladnoćom i snijegom, piše The Guardian.

U ostrvskoj zajednici Kodiak, temperatura zraka na mjeraču plime i oseke je u nedjelju dostigla 19,4 C, što je najviše očitanje u decembru ikada zabilježeno na Aljasci, rekao je naučnik Rick Thoman iz Aljaskog Centra za procjenu klime i politiku. On je to nazvao "apsurdnim".

Novi referentni maksimum došao je usred niza blagih decembarskih ekstrema, rekao je Thoman, uključujući 18,3 C na aerodromu Kodiak, rekordnih 16,6 C na poluostrvu Aljaske u zajednici Cold Bay i najmanje osam decembarskih dana iznad temperature 10 C u aleutskom gradu Unalaska, uključujući očitavanje od 13,3 C što je bio najtopliji Božić na Aljasci do sada.

Najozbiljnija neposredna implikacija za ljude vjerovatno je zbog ogromnih količina padavina na unutrašnjost Aljaske, gdje je područje Fairbanksa pogodila najžešća oluja usred zime od 1937. godine, rekao je Thoman.

Obično je decembar suh mjesec u unutrašnjosti Aljaske jer obično hladan zrak ne može zadržati mnogo vlage. Šta god da uđe u vlagu, ima tendenciju da bude "pahuljastiji prah jer je vazduh lijep i hladan", rekao je Toman, koji živi u Ferbanksu.

Ali palo je toliko snijega da se u nedelju urušio krov jedine prodavnice prehrambenih proizvoda u Delta Junctionu, gradu 153 km jugoistočno od Ferbanksa.

Što je još gore, obilni snijeg pratile su bujice kiše koje su prekrile zajednice u regiji ledom, što je izazvalo opsežne nestanke struje i dovelo do zatvaranja glavnih puteva i ureda, kao i nadimak: Icemageddon.

Ministarstvo saobraćaja Aljaske upozorilo je da će putevi još dugo ostati podmukli zbog cementnog sloja leda koji se na njima formirao.

“Led je izuzetno teško ukloniti nakon što se veže za površinu puta. Iako su temperature vazduha bile tople tokom ‘Icemageddon2021’, putevi su bili ispod nule, što je dovelo do vezivanja leda za površinu”, objavilo je odjeljenje na Twitteru.

Eksplozije toplog i vlažnog vremena sredinom zime postale su češće na Aljasci u posljednje dvije decenije nego u godinama prije, što je znak klimatskih promjena, rekao je Thoman. "To je upravo ono što očekujemo u svijetu koji se zagrijava", rekao je.

Slična je priča i drugdje na krajnjem sjeveru, gdje su se zimske kiše pokazale podmuklim za ljude i životinje na ispaši, poput karibua i mošusnih volova, koji se bore kada led na tlu prekriva izvore hrane. Očekuje se da će se takve poteškoće intenzivirati.

Studija objavljena prošlog mjeseca u časopisu Nature Communications predviđa arktičku klimu s više zimske kiše nego snijega počevši oko 2060. ili 2070. godine.

Aljaska će i dalje imati zimsku hladnoću – predviđa se da će temperature u Fairbanksu pasti ispod minus -28 C ovog vikenda – ali se očekuje da će tople, vlažne epizode biti sve brojnije u budućnosti, rekao je Thoman.

“Svijet koji se zagrijava i vlaži stavio je naše prste na vagu da ovo učinimo vjerovatnijim”, dodao je.