Pedeset posto trgovaca u Federaciji BiH nezakonito povećavalo cijene

Direktor Uprave za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine Anis Ajdinović saopćio je da je 50 posto trgovaca u ovom entitetu u Bosni i Hercegovini nezakonito povećalo cijene.



Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o formiranju cijena i marži u FBiH, naročito osnovnih životnih namirnica - brašna, ulja i šećera, kao i nafte.

Privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisuje se maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,06 maraka (oko 3 eurocenta) po litru derivata, a koji prodaju na malo u iznosu od 0,25 maraka (oko 12 eurocenti).



''No, zbog aktualne situacije izazvane ratom u Ukrajini, 50 posto trgovaca ne poštuje Odluku Vlade FBiH o formiranju cijena i marži, već povećava cijene'', kazao je u petak, 4. marta direktor te institucije Anis Ajdinović na konferenciji za medije, prenijela je agencija Fena.

Povećan je broj inspekcijskih kontrola.



''Inspekcijskim postupanjem nastojimo održati stabilnosti tržišta i osigurati da je sva raspoloživa roba široke potrošnje, naročito osnovne životne namirnice, plasirana u maloprodaji'', dodao je Ajdinović.

Od početka godine, naveo je on, tržišni inspektori su izvršili 94 nadzora nad formiranjem cijena i marži i utvrdili 75 prekršajnih naloga vrijednih više od 100.000 marka (oko 50.000 eura).



Od 1. marta su izvršena 43 inspekcijska nadzora, a 21 subjekt prekršio je odluke i bit će podneseno 39 prekršajnih naloga vrijednih 30.750 maraka (nešto više od 15.000 eura). Dakle, za tri dana je počinjeno 49 posto prekršaja. Sramota je što trgovci, privrednici, povećavaju cijene namirnica u teškim situacijama, a mogu čak i smanjiti cijene nekih proizvoda'', naglasio je.



Također je kazao da su u kontrolama formiranja cijena i marži na benzinskim pumpama, inspektori u 18 inspekcijskih nadzora kod devet subjekata utvrdili nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 18 prekršajnih naloga vrijednih 62.250 maraka (oko 32.000 eura). Kazao je da to znači da je 50 posto subjekata u prekršaju.



Zakonom o kontroli cijena propisane su i kazne u iznosu od 1.000 do 10.000 maraka (od oko 500 do oko 5.000 eura) za pravna lica, od 250 do 2.500 maraka (od oko 125 do oko 1.250 eura) za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500 do 1.500 maraka za fizičko lice.

''Ukoliko utvrdimo da je za jedan fening povećana cijena proizvoda u odnosu na onu koja treba biti kada se izvrše sve potrebne kalkulacije, smatrat ćemo to grubim kršenjem zakona i jedan brutalan odnos prema građanima. Upozoravamo da će sve konstatirane zloupotrebe biti najoštrije sankcionisane'', poručio je Ajdinović.



Ajdinović je posebno naglasio da u Federaciji BiH ima dovoljne količine hrane i da građani ne brinu o tome. Kontrolisana su i skladišta hrane - uočeno je da su sva skladišta puna hrane, pšenice, brašna, i nema potrebe za bojazni, a i robne rezerve također imaju dovoljne količine, posebno pšenice i brašna.



Zamolio je građane da ne nabavljaju veliku količinu hrane, jer je ima dovoljno, da prate upute Vlade FBiH, te podsjetio da su u vrijeme pandemije COVID-19 građani nabavljali velike količine hrane, a kasnije je bacali.