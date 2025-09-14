Afganistanski talibani tvrde da je razmjena zarobljenika sa SAD-om neizbježna

De facto talibanske vlasti u Afganistanu saopštile su da su postigle dogovor s američkim zvaničnicima o razmjeni zatvorenika, iako nisu objavljeni detalji, a Washington još nije potvrdio da je sporazum postignut.

Nakon sastanka održanog 13. septembra, talibani su objavili fotografije susreta u Kabulu, na kojem su učestvovali specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za pitanja talaca, Adam Boehler, i talibanski ministar vanjskih poslova Amir Khan Muttaqi.

"Adam Boehler, govoreći o pitanju pritvorenih građana između Afganistana i Sjedinjenih Američkih Država, rekao je da će obje zemlje razmijeniti zatvorenike", saopšteno je iz ureda zamjenika premijera talibana Abdul Ghanija Baradara nakon sastanka.

Američki državni sekretar Marco Rubio nije potvrdio da je razmjena zatvorenika neizbježna, rekavši samo da je Boehler otišao u Kabul kako bi "istražio šta je moguće".

"Naš specijalni izaslanik za osobe koje su nezakonito pritvorene već neko vrijeme vodi razgovore", rekao je Rubio novinarima prilikom polaska iz Washingtona na put na Bliski istok.

"Naravno, odluka o bilo kakvoj razmjeni ili dogovoru biće na predsjedniku, ali svakako želimo da svi Amerikanci ili bilo ko ko je nezakonito pritvoren bude oslobođen. Zato je i otišao tamo – da istraži kako bi to moglo izgledati", rekao je Rubio.

Portparol talibanske vlade Hamdullah Fitrat napisao je na mreži X da su "obje strane naglasile da će nastaviti razgovore o različitim postojećim i budućim pitanjima u bilateralnim odnosima, posebno o građanima koji su zatvoreni u obje zemlje".

Ministarstvo vanjskih poslova talibana saopštilo je da su razgovori bili fokusirani na bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i potrebu za nastavkom dijaloga, posebno u vezi s pitanjem razmjene zatvorenika.

U saopšenju nije navedeno koliko osoba se nalazi u pritvoru u svakoj zemlji, niti su otkriveni njihovi identiteti ili razlozi pritvaranja.

Američki državljanin Mahmood Habibi, koji ima 37 godina, i koji je vodio Afganistansku upravu za civilno zrakoplovstvo pod prethodnom vladom saveznika SAD-a, jedan je od najpoznatijih Amerikanaca za koje se vjeruje da su pritvoreni u Afganistanu.

Njegov status je neizvjestan od hapšenja u augustu 2022. godine, a talibani negiraju da je pritvoren. Habibijeva porodica tvrdi da su ga talibani predali terorističkoj grupi Al-Kaida, dok su Sjedinjene Američke Države ponudile nagradu od 5 miliona dolara za njegovo oslobađanje.

Još jedan Amerikanac, mehaničar za avione George Glezmann, koji ima 66 godina, oslobođen je u martu tokom Boehlerove posjete Kabulu nakon više od dvije godine pritvora. On je treći Amerikanac kojeg su talibani oslobodili otkako se Trump vratio na predsjedničku funkciju u januaru.

Zalmay Khalilzad, bivši američki specijalni izaslanik za Afganistan, pratio je Boehlera na sastanku u Kabulu. Nije odmah komentarisao.

Od kada su talibani svrgnuli vladu koju su podržavale SAD u augustu 2021. godine, desetine stranih državljana su uhapšene od strane de facto vlasti.

Talibanske vlasti, suočene s nemirima, prirodnim katastrofama i raširenim siromaštvom, nastoje poboljšati odnose s međunarodnom zajednicom, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi učvrstile svoju vlast.

Rusija je jedina zemlja koja je zvanično priznala talibansku vladu, koja je naširoko optuživana za kršenja ljudskih prava, posebno prema ženama.

Afganistan je pogođen snažnim zemljotresom koji je 31. augusta pogodio udaljenu planinsku provinciju Kunar, usmrtivši više od 2.200 ljudi. Više od 3.600 osoba je također povrijeđeno u potresu koji je uništio čitava sela u tom regionu.

Uz izvještavanje AP-a i AFP-a