Afganistanski tinejdžer jedini preživjeli iz svoje porodice nakon smrtonosnog zemljotresa

Hamidullah plače dok stoji među ruševinama porodične kuće u istočnom Afganistanu, koja je uništena u razornom zemljotresu prošle sedmice.

Ovaj tinejdžer je jedini preživjeli član svoje porodice nakon što je zemljotres pogodio zabačenu planinsku provinciju Kunar u ponoć, 31. augusta.

Tokom protekle sedmice, on i njegovi susjedi iz okruga Chawkai izvlačili su tijela njegovih roditelja, pet sestara i dva brata iz ruševina.

"Svi su pocrnili", rekao je Hamidullah za Radio Azadi, servis Radija Slobodna Evropa. "Ležali su u krevetu [kad je zemljotres udario]. Svi su umrli u svojim krevetima."

Hamidullah je također izgubio 26 rođaka, uključujući amidže(očev brat), tetke i rođake, u zemljotresu jačine 6.0 stepeni.

Njegova porodica i rodbina bili su među više od 2.200 ljudi koji su poginuli u najsmrtonosnijem zemljotresu koji je pogodio Afganistan u posljednjih nekoliko godina. Više od 3.600 osoba je povrijeđeno u potresu koji je sravnio čitava sela u toj regiji.

Jedan od Hamidullahovih amidža, koji živi u okrugu Chawkai, preživio je zemljotres.

"Vidite da je ovo područje potpuno uništeno", rekao je, ne otkrivajući svoje ime. "Bilo je mnogo imovine – stoke, ovaca, sve je uništeno. Povrijeđeni i mrtvi su također ležali tu."

Hamidullah, koji radi u susjednoj provinciji Nangarhar, nije bio kod kuće kada se zemljotres dogodio.

Razorni zemljotres dodatno je pogoršao već tešku humanitarnu i ekonomsku krizu koja je zahvatila Afganistan otkako su talibani preuzeli vlast 2021. godine.

Preuzimanje vlasti od strane ove militantne grupe dovelo je do velikih smanjenja međunarodne pomoći.

Talibani su 8. septembra obustavili potragu za preživjelima, iako su lokalni stanovnici rekli da će nastaviti tražiti nestale.

Hitne službe imaju poteškoće u dolasku do udaljenih sela. Hiljade ljudi žive pod otvorenim nebom i bore se da dođu do hrane, pitke vode i skloništa.

Nedavne poplave u regiji i nepristupačan teren dodatno su otežali spasilačke napore. U nekim područjima, mještani su golim rukama uklanjali ruševine da pronađu preživjele.