Abazović: Prisluškivanje državnog tužioca Crne Gore povezano sa samoubistvom Bulatovića

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i koordinator sektora bezbjednosti Dritan Abazović rekao je nakon kontrolnog saslušanja na skupštinskom Odboru za bezbjednost i odbranu da vjeruje da su prisluškivanje glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i samoubistvo bivšeg funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Luke Bulatovića povezani.



„Upoznali smo se materijalom nastalim tokom prisluškivanja Katnića. Radi se o zloupotrebama bivšeg menadžmenta ANB-a i to je vjerovatno ostavilo velike posljedice po psihičko stanje Bulatovića. Žao mi je i mislim da je to sigurno povezano na neki način. Sada treba vidjeti da li je to jedina stvar koja je uticala, ili su možda postojale još neke okolnost", rekao je Abazović novinarima 25. oktobra, nakon sedmočasovne sjednice.



Bulatović je pronađen mrtav 15. oktobra u jednom stanu u Podgorici, a Specijalno državno tužilaštvo (SDT) utvrđuje da li je riječ o samoubistvu ili ubistvu. SDT utvrđuje i da li je smrt Bulatovića povezana sa uređajem za prisluškivanje u prostorijama glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu je zbog stanja u bezbjednosnom sektoru saslušavao 25. oktobra, Abazovića, vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.



Iako je Odbor jednoglasno ocijenio da je bezbjednosna situacija u državi narušena, Abazović je novinarima rekao da je situacija bezbjedna i redovna.



U sklopu istrage o prisluškivanju glavnog specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića priveden je Dejan Peruničić, bivši šef ANB-a, koji je 22. oktobra, nakon dvosatnog saslušanja u SDT-u pušten da se brani sa slobode.



Abazović nije htio detaljinije da komentariše to što je Peruničić, nakon saslušanja, pušten da se brani sa slobode.

„Ako je logika da je on kriv za sve, to ne prihvatam. Mislim da sigurno postoji odgovornost direktora ANB-a, ali ne mogu da me ubijede da je on nalogodavac“, poručio je Abazović, odbijajući da novinarima odgovori za koga misli da je nalagodavac.



Aktuelnu Vlast u Crnoj Gori čine prosrpski Demokratski front (DF), Demokrate i građanski pokret URA koji su zajedno osvojili većinu na avgustovskim izborima 2020, čime je nakon tri decenije Demokratska partija socijalista prešla u opoziciju.



Nakon formiranja nove vlade, oni su sredinom decembra 2020. smijenili Dejana Peruničića sa mjesta čelnika ANB-a i postavili Dejana Vukšića, koji je nakon imenovanja podnio prijavu protiv Peruničića za prisluškivanje pojedinih političara i novinara. Suđenje je počelo u maju i odvija se iza zatvorenih vrata.



„I prošli put je bilo sve kao da je taj čovjek iz nekog hira odlučio da prisluškuje i prati ljude, a da to neko od njega nije zatijevao i sad sve treba da se svede na to da će on da odgovara za uptrebu službenog položa. Ne prihvatam tu logiku. Tužilaštvo neka radi svoj posao, sudovi svoj posao, a građani neka vrednuju”, poručio je Abazović.



Predsjednik Odbora Milan Knežević je nakon sjednice kazao da je Odbor u zajedničkim zaključcima konstatovao da je bezbjednosna situacija u značajnon mjeri narušena, i da postoji opasnost od daljeg narušavanja.



„Nadam se da će ovo o čemu smo raspravljali biti posljednja zloupotreba inistitucija i srastanja kriminala sa djelovima bezbjednosnog sektora”, poručio je Knežević.



Poslanik opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević kazao je da su na sjednici Odbora dobili dosta informacija kao i da će članovi tog skupštinskog tijela posjetiti ANB.