Šef UN-a za ljudska prava: Iran od marta pogubio najmanje 56 osoba

Najmanje 56 osoba pogubljeno je u Iranu od 19. marta zbog optužbi povezanih s nacionalnom sigurnošću, uključujući 27 slučajeva povezanih s protestima koji su izbili početkom godine, izjavio je u srijedu visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk.

"Zabrinjava me porast broja pogubljenja i izrečenih smrtnih kazni u Iranu od marta, kao i činjenica da se smrtna kazna i dalje koristi za širenje straha među stanovništvom i gušenje neslaganja", naveo je Türk u saopćenju.

Iranske vlasti ubile su hiljade ljudi tokom antivladinih protesta u januaru, najvećih unutrašnjih nemira u zemlji u posljednjim decenijama.

Organizacije za ljudska prava tvrde da je vlada nastavila obračun s protivnicima tokom rata izazvanog američko-izraelskim napadima na Iran od kraja februara.

Türk je rekao da se više od stotinu osoba suočava s rizikom od pogubljenja po sličnim optužbama vezanim za nacionalnu sigurnost, dok se pogubljenja zbog krivičnih djela povezanih s drogom nastavljaju "alarmantnom brzinom".

Pozvao je iranske vlasti da zaustave sva pogubljenja, poduzmu korake ka ukidanju smrtne kazne i izrazio zabrinutost zbog, kako je naveo, nepoštovanja prava na pravično suđenje i zakonski postupak.

Iranska diplomatska misija u Ženevi nije odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar.

Iranski zvaničnici ranije su branili rad pravosudnog sistema i primjenu smrtne kazne, navodeći da je ona u skladu s domaćim zakonodavstvom i neophodna za očuvanje javne sigurnosti.