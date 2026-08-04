Zatvoreni iranski aktivista Tadžzade poziva na hitan prekid pogubljenja

Istaknuti zatvoreni politički aktivista Mostafa Tadžzade izdao je saopštenje iz ozloglašenog iranskog zatvora Evin, pozivajući iranske vlasti da "odmah prekinu pogubljenja mladih ljudi", upozoravajući da ubrzani tempo vješanja rizikuje da gurne zemlju ka unutrašnjem sukobu.

Saopštenje, datirano 3. avgusta i objavljeno na njegovom Telegram nalogu, dolazi usred nagle eskalacije pogubljenja od početka rata između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela 28. februara.

Tadžzade, bivši zamjenik ministra unutrašnjih poslova koji je godinama bio u iranskim zatvorima zbog kritikovanja Islamske Republike i njenog rukovodstva, tvrdio je da vlasti šalju "uglavnom mlade ljude" na vješala "na brzinu i brže nego što je uobičajena procedura", na osnovu presuda sudova za koje je rekao da pate od "ozbiljnih nedostataka i dvosmislenosti" i da im nedostaje transparentnosti.

Povukao je direktnu granicu između represija koje su uslijedile nakon nacionalnih protesta u januaru i trenutnog talasa pogubljenja, upozoravajući da država rizikuje da ponovi iste greške koje su podstakle te nemire.

"Ljudi i dalje žale zbog nepravedno prolivene krvi" tokom januarskih protesta, rekao je, pozivajući na nezavisni, nacionalni odbor za utvrđivanje činjenica koji bi istražio događaje od 8. i 9. januara, najsmrtonosnijih dana nemira, i da se pritvorenicima omogući pristup nezavisnim advokatima, javnim suđenjima i istinsko pravo na odbranu.

Grupe za ljudska prava dokumentovale su više od 6.000 smrtnih slučajeva tokom represija, ali mnogi kažu da je stvarni broj žrtava mnogo veći. Neke procjene govore da se radi o desetinama hiljada.

Tadžzadeh, koji je ranije pozivao na nacionalno pomirenje, rekao je da njegovo protivljenje smrtnoj kazni nije poricanje osnovnih zločina ili odbacivanje patnje žrtava, već da "restorativna pravda" mora da uravnoteži prava optuženih sa pravima žrtava i širim interesima zemlje.

Pogubljenja, tvrdio je, "ne liječe bol Irana", ne grade trajni legitimitet i umjesto toga produbljuju jaz između države i javnosti.

Neke grupe za ljudska prava kažu da je više od 50 ljudi pogubljenih zbog bezbjednosnih i političkih optužbi pogubljeno od početka rata, mada druge navode da je taj broj mnogo veći.

Prema posljednjim provjerenim podacima, u Iranu je ove godine do sada pogubljeno 448 ljudi, od kojih su mnogi osuđeni na smrt u vezi sa januarskim protestima gdje su hiljade ljudi ubijene od strane snaga bezbjednosti, a desetine hiljada pritvorene.

Tadžzadeh je završio svoju izjavu pozivajući "sve kojima je stalo do ove zemlje, bez obzira na sva politička i ideološka uvjerenja", da izraze svoje protivljenje pogubljenjima pravnim i građanskim sredstvima i da pronađu način da ih zaustave.