Iran objesio dvoje ljudi za koje tvrdi da su 'špijunirali' za Izrael, dok raste broj pogubljenja

Iran je objesio dvojicu muškaraca koje je optužio za špijunažu za Izrael, dok niz pogubljenja u Islamskoj Republici, često zasnovan na nejasnim optužbama za nacionalnu bezbjednost, od početka rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom pokazuje malo znakova usporavanja.

Novinska agencija Mizan, kojom upravlja pravosuđe, saopštila je da su Omid Behzad i Purija Safvat pogubljeni u ranim jutarnjim satima 3. avgusta.

Novinska agencija tvrdi da su dvojica muškaraca "pružali značajnu pomoć" izraelskoj obavještajnoj službi Mosad u ostvarivanju njenih ciljeva tokom sukoba u junu 2025. godine – koji Iran naziva Dvanaestodnevnim ratom – i tekućeg sukoba koji je počeo 28. februara, "slanjem koordinata, slika i informacija o vojnim i bezbednosnim objektima oficirima Mosada i komunikacionim kanalima povezanim sa špijunskom agencijom".

Iransko pravosuđe tvrdi da je obavještajna organizacija Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) identifikovala dvojicu muškaraca "praćenjem ponašanja" stranih medija, određenih novinskih kanala i obrasca video snimaka koje su slali.

Pravosuđe Islamske Republike navodi da su "tehnički pregledi" Behzadovog mobilnog telefona otkrili ovu aktivnost i da je on to priznao "tokom istrage". Međutim, ostaje nejasno pod kojim uslovima je zatvorenik mogao biti primoran da prizna. Grupe za ljudska prava dugo optužuju iranske vlasti za iznuđivanje priznanja.

Mizan je tvrdio da je Behzad "eksplicitno priznao" da je koristio "aplikacije za pronalaženje lokacije poput Googl mapa" kako bi pronašao i obilježio koordinate različitih lokacija.

Izvještaj takođe optužuje Safvata za "direktnu saradnju sa Mosadom", bez pružanja ikakvih dokaza.

Od početka rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom 28. februara, Iran je svjedočio porastu pogubljenja ljudi koje grupe za ljudska prava smatraju političkim zatvorenicima – od demonstranata do navodnih članova zabranjenih grupa i onih osuđenih za špijunažu.

Neke grupe za ljudska prava kažu da je više od 50 ljudi pogubljeno zbog optužbi za bezbjednost i politiku od početka rata, iako drugi navode da je taj broj mnogo veći.

Uopšteno govoreći, optužbe koje je Iran koristio za pogubljenja od početka rata uključuju špijunažu za neprijateljske države, saradnju sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, Moharebeh (neprijateljstvo prema Bogu) i oružanu pobunu kroz članstvo u prognanoj opozicionoj organizaciji Modžahedin-e Halk.

U saopštenju od 27. jula, stručnjaci UN optužili su Islamsku Republiku da pokušava da "usadi strah u društvo, odvrati buduće demonstracije i ućutka neslaganje" kroz pogubljenja. "Ipak, represija samo rađa dalje neslaganje".

Prema posljednjim provjerenim podacima, u Iranu je do sada ove godine pogubljeno 433 ljudi, od kojih su mnogi osuđeni na smrt u vezi sa januarskim protestima gdje su hiljade ljudi ubijene od strane snaga bezbjednosti, a desetine hiljada pritvorene.

Grupe za ljudska prava i međunarodni posmatrači izrazili su zabrinutost zbog pravičnosti postupka, uključujući navode o iznuđenim priznanjima i ograničenom pristupu zakonitom postupku.