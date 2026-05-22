Evropska komisija pozdravlja usvajanje izmjena četiri zakona u Srbiji

Evropska komisija smatra da usvajanje izmjena četiri zakona u Srbiji "predstavlja dobrodošao korak napred" ka implementaciji preporuka Kancelarije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (ODIHR) za unapređenje izbornog okvira Srbije radi podrške slobodnim i poštenim izborima, ali poručuje da to mora biti praćeno primenom usvojenih amandmana.

Skupština Srbije usvojila je 20. maja izmene i dopune Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu.

Portparol Evropske komisije Gijom Mersije naglasio je da nekoliko ključnih preporuka tek treba rešiti. On je u ime evropskih institucija pozvao na inkluzivan i transparentan proces koji uključuje sve relevantne zainteresovane strane kako bi se unapredio rad na punoj implementaciji preporuka OEBS/ODIHR i Saveta Evrope.

"One se posebno odnose na potrebu preduzimanja mera za sprečavanje zloupotrebe položaja i državnih resursa, sprečavanje zastrašivanja i pritiska na birače, zaštitu bezbednosti medijskog osoblja i efikasno garantovanje nezavisnosti Regulatornog tela za elektronske medije, između ostalog", naveo je briselski portparol u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima.

Među ključnim novinama je dopuna Zakona o izboru narodnih poslanika prema kojoj "birač može potpisom podržati više izbornih lista" dok je do sada mogao da podrži samo jednu.

Uvođenje ovog pravila nalazi se na spisku preporuka ODIHR-a.

Izmene su usvojene na predlog poslanika vladajuće Srpska napredna stranka, koji navode da se time ispunjavaju preporuke Kancelarije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za poboljšanje izbornih uslova.

Usvajanje ovih izmena neposredno nakon odluke pozdravila je i evropska komesarka za proširenje Marta Kos, ocenivši da je reč o "prvom koraku ka slobodnim i poštenim izborima".

Međutim, opozicija i posmatrači u Srbiji navode da je to tek petina od 25 preporuka ODIHR-a i da ključni problemi izbornog procesa ostaju netaknuti.

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava objavila je u februaru 2024. dokument sa 25 preporuka nadležnima za poboljšanje izbornih uslova u Srbiji.

Na listi se nalazi sedam prioritetnih i 18 "ostalih preporuka".

Među prioritetnim preporukama su revizija biračkog spiska, sprečavanje zloupotrebe položaja i državnih resursa, kao i sprečavanje zastrašivanja i pritisaka na birače, uključujući zaposlene u javnim i državnim institucijama i preduzećima.

Te preporuke nisu deo usvojenih zakonskih izmena.