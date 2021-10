SZO: Najmanje 50 smrti dnevno je velika cena pandemije u Srbiji

"Znamo da svakodnevno umire najmanje 50 ljudi i ja mislim da je to velika cena pandemije u Srbiji”, rekao je Marijan Ivanuša, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji.



On je, gostujući na televiziji N1, rekao da se slaže da je vakcinacija put koji treba da se prati i koji donosi nadu da će se epidemija staviti pod kontrolu, ali je istakao da bi dodatne mere svakako mogle smanjiti intezitet epidemije koja je u toku.



“Nažalost, ljudi se u toku leta nisu odlučivali za vakcinaciju, kada je bio miran period i kada je bilo idealno da se vakcinišu. Ne znam zašto ljudi ne veruju, ali se nadam da sada veruju kada vide koliko je ljudi bolesno", istakao je Ivanuša.



On je poručio građanima Srbije da ukoliko žele da imaju spokojan Božić i proslavu Nove godine – da se sada vakcinišu.



„Ako će o tome razmišljati sredinom decembra, biće prekasno. Ako želite lep i miran Božić, vakcinišite se danas“, apelovao je Ivanuša.



Govoreći o dodatnim epidemiološkim merama, on je rekao da svaka država u zavisnosti od trenutne situacije treba da izabere vrstu mera koje će preduzeti, i naglasio da su Covid propusnice u pojedinim državama imale vrlo dobre rezultate.



„Govorimo o merama koje se kombinuju. Niti jedna posebna mera nije sto posto učinkovita, kao ni vakcina. Treaba uzeti u obzir one mere koje se mogu složiti“, rekao je on.



Ivanuša je konstatovao da u Srbiji postoji jako mali broj protivepidemioloških mera, ali primetio da građani striktno koriste maske.



„Bilo bi korisno kada bi se dodala još koja mera“, istakao je on i podržao agresivniju kampanju Vlade Srbije za vakcinaciju.



Govoreći o vakcinaciji, Ivanuša je naveo primer Izraela i rekao da u toj zemlji 10 odsto nevakcinisanih čini tri četvrtine svih teških oblika zaraze u tamošnjim bolnicama.



„Vakcina nije 100 posto učinkovita, ali je daleko najučinkovitiji način da se spreči obolevanje i smrt“, naglasio je Ivanuša.



Na prostestima u mnogim zemljama česte su i političke poruke



Kad je reč o protestima protiv vakcinacije, on je konstatovao da ih u Srbiji nije bilo mnogo, kao i da je trend u mnogim zemljama da se na protestima čuju i političke poruke koje nemaju veze sa epidemiološkim merama i vakcinacijom.



„Mislim da različite grupe koriste pandemiju kako bi predstavile svoje stavove. Ne treba mešati stručna pitanja u vezi sa vakcinacijom i nekim drugim stavovima koje grupe koriste u toku pandemije“, napomenuo je Ivanuša.



Ocenio je da je talas korone trenutno na vrhu u Srbiji, kao i da bi uskoro mogao da počne da „pada“.

„Iako nisu prihvaćene stroge mere, očigledno je da ljudi paze na sebe i na svoje porodice. Ljudi vode računa da se ne izlažu virusu i nose maske u prevozu, nadam se i da manje izlaze. Sve to doprinosi da se taj talas trenutno smiruje. Takođe, broj vakcinisanih u Srbiji je doprineo da taj talas ne bude puno gori. A mogao je da bude mnogo gori“, zaključio je Ivanuša.



Upitan za treću dozu vakcine protiv korone, on je rekao da je preporučuje, kao i da najveći deo građana koji su se revakcinisali – šest meseci nakon toga može da dobije „buster“ dozu.

Ivanuša je predvideo da ni sledeća godina neće biti kao one koje su bile pre pandemije korona virusa, kao i da će mere najpre ukidati države koje imaju najveći procenat vakcinisanog stanovništva.



„Situacija će sledeće godine biti puno bolja, ali će stručne službe biti na oprezu ako se sitacija pogorša, kako bi se protivepidemiološke mere ponovo uvele“, zaključio je Marijan Ivanuša, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.