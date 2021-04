Vučić o Kosovskim bezbednosnim snagama u Mitrovici: Stabilnost nije dovedena u pitanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je najavu formiranja baze Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u Južnoj Mitrovici na Kosovu.

Navodeći da to nije "ni prvi ni poslednji pokušaj albanske strane da pokaže kako su oni ti koji mogu da čine šta hoće“, Vučić je u četvrtak (1. april), nakon obilaska radova na deonici auto-puta "Miloš Veliki" od Preljine do Požege, dodao da veruje će se sačuvati mir i stabilnost na Kosovu.



"Ako bude postojala ozbiljnija opasnost ili ugroženost za srpski narod... Ne moram da nastavim. Znaju Srbi sa Kosova i Metohije sve", poručio je Vučić.



Skupština opštine Južna Mitrovica odobrila je 26. marta ustupanje zemljišta na korišćenje Kosovskim bezbednosnim snagama za izgradnju baze na brdu Crnuša.

O pitanju ministra Nebojše Stefanovića



„Uveren sam da će građani narednih dana i nedelja imati mogućnost da vide ko se ponašao pravno, a ko protivpravno“, rekao je Vučić, povodom pisanja pojedinih medija da ministar odbrane Nebojša Stefanović (ministar unutrašnjih poslova u prethodnom mandatu) i Dijana Hrkalović (državna sekretarka MUP u prethodnoh vladi) nisu zgrešili ništa u vezi sa aferom prisluškivanja.



Vučić je, upitan da prokomentariše navode u medijima koji sada brane Hrkalovićevu i Stefanovića u vezi sa prisluškivanjem, a napadaju njega, rekao da su ti mediji branili i (uhapšenog vođu kriminalne grupe) Belivuka (Veljka) i mnoge druge, govoreći da nema dokaza.



"Gledaćete i videćete uskoro sve i sve će biti jasno. Ja sam za to da nadležni organi rade svoj posao. Sve ostalo će ljudi moći sami da vide – ko se ponašao pravno, a ko protivpravno", naglasio je on.



Vučić je pozvao građane da sami to ocene u narednim danima i nedeljama.

'Ne pada mi napamet da kritikujem Kinu'

Predsednik Srbije je izjavio i da je Kina izrazito prijateljska država Srbiji sa kojom "nikad nismo imali nijedan problem" i da mu ne pada napamet da kod stranih predstavnika kritikuje Kinu zbog navodnog kineskog uticaja, samo da bi se nekom dodvoravao.



Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što je potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović prvi put išao u Brisel i tražio pomoć Evropske unije (EU) u vraćanju kineskog kredita kako bi smanjio kineski uticaj i da li će i Srbija eventualno pitati EU za pomoć.



Kazao je i da je ova zemlja "izrazito prijateljska država Srbiji sa kojom nikad nismo imali nijedan problem".



„Zamislite da uzmete od banke keš kredit i kažete da je banka kriva što vam je dala kredit i da utiče na vas i vašu porodicu. Pa, to ste sami izabrali, to je pitanje odgovornosti države. Što ste to tražili od Kine?“, upitao je on, dodavši da je Srbija uzimala zajmove od Kine i angažovala njihove izvođače kako bi pod najpovoljnijim uslovima i najbrže izgradila autoputeve, jer iz budžeta za te projekte može da se izdvoji od 10 do 30 odsto.