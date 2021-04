Biden o obnovi infrastrukture: Plan koji vrednuje rad, a ne samo bogatstvo

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džo Bajden (Joe Biden) predstavio je u Pitsburgu, u Pensilvaniji, plan o obnovi infrastrukturi vredan dve hiljade milijardi dolara, koji između ostalog obuhvata obnovu puteva, mostova, vodovodnih i sistema za napajanje električnom energijom, te sistema javnog saobraćaja.



"Predlažem naconalni plan koji vrednuje rad - a ne samo bogatstvo. Izgrađuje pravičnu ekonomiju koja svakome pruža mogućnost da uspe. Stvoriće najsnažniju, najizdržljiviju i najinovativniju ekonomiju na svetu. To nije plan koji se petlja oko ivica - to je generacijsko ulaganje u Ameriku", rekao je američki predsednik u Pitsburgu, prenosi Glas Amerike.



Bajden je poručio da se radi o prilici da svima bude bolje - ukoliko pre toga, kako je rekao, svima bude dobro.



"Ekonomiju treba da gradimo odozdo na gore. Vol strit nije sagradio ovu zemlju nego vi, vredni radnici i sindikalisti. Svi su pozvani da učestvuju - bez obzira na razlike koje postoje među njima", istakao je Bajden.



Prethodno je, kako navodi Glas Amerike, neimenovani visoki zvaničnik administracije rekao novinarima u utorak veče da je planirana realizacija tih projekata u periodu od oko osam godina.



“To su veoma vredne investicije koje će, kako su utvrdili eksperti iz širokog spekta oblasti, doprineti rešavanju problema i poboljšanju ekonomske efikasnosti. I mislimo da su to investicije koje, kao zemlja, ne možemo da priuštimo", rekao je zvaničnik Bajdenove administracije.



Bajden predlaže da se planirani projekti finansiraju izmenama u oporezivanju korporacija, uključujući i povećanje poreza na njihovu dobit sa 21 na 28 odsto.



Portparolka Bele kuće Džen Psaki rekla je u utorak da je administracije otvorena za različite ideje o finansiranju Bajdenovog plana, ali i dodala da su ljudi različitih političkih opredeljenja zabrinuti u pogledu stanja u kojem se nalazi infrastruktura zemlje.



Zvaničnik administracije, koji je izneo detalje plana uoči Bajdenovog govora, rekao je da je predlog između ostalog usredsređen na to da se osigura da "infrastruktura bude otpornija na klimatske promene", sa inicijativama kao što su veća upotreba autobusa na električni pogon te pristupačnije cene električnih vozila za građane.



Dodao je i da Bajden želi da eliminiše sve olovne cevi u sistemu za snabdevanje pijaćom vodom, kao i da osigura da svi imaju pristup jeftinijem internetu.

Republikanci protiv, poslovna zajednica za

Republikanci u Kongresu protive se Bajdenovom planu da poveća poreze, ocenjujući da će to naneti štetu američkim radnicima, usporiti ekonomski rast i dovesti do toga da američke kompanije budu manje konkurentne na svetskom tržištu.



Poslovna zajednica u Americi podržala je obnovu infrastrukture, ali se takođe usprotivila povećanju poreskih stopa u strahu da bi to moglo da podrije eventualni profit.



Zvaničnici Bele kuće međutim poručuju da će plan dovesti do otvaranja miliona novih radnih mesta, kako se zemlja bude udaljavala od upotrebe fosilnih goriva i borila protiv opasnih posledica klimatskih promena.



Reč je i o takmičenju protiv tehnologije i javnih investicija Kine, druge po veličini svetske ekonomije, koja se brzo primiče dominatnoj poziciji SAD.

Agencije ocenjuju da bi Bajdenov plan predstavljao transformaciju američke ekonomije po ugledu na velike ekonomske i socijalne programe koji su oblikovali 20. vek.



Bajden će narednih nedelja odvojeno predložiti niz ulaganja u brigu o deci, pomoć porodicama i druge domaće programe, što je još jedan budžetski izdatak od oko 2.000 milijardi dolara koji bi bio plaćen povećanjem poreza bogatim pojedincima i porodicama, prenela je agencija Asošijeted pres pozivajuće na izvore upoznate sa tim planom.