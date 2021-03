U RS do kraja sedmice stiže oko 60.000 doza vakcine Sputnik V

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (RS) Alen Šeranić najavio je da će u ovaj bh. entitet do kraja sedmice stići još oko 60.000 doza ruske vakcine Sputnik V, te da su određena kašnjenja u isporuci vakcina “uslovljena isporukama proizvođača”.



RS je izdvojila 7,5 miliona eura za nabavku 200.000 ruskih vakcina Sputnik V putem interventnog uvoza. Nabavka je povjerena banjalučkoj firmi Krajinagroup, kroz pregovarački postupak bez objave obavještenja. Od tada je u RS stiglo 42.000 ruskih vakcina Sputnik V.

Šeranić je podsjetio i da je RS za nabavku vakcina preko COVAX mehanizma uplatila 6.930.000 KM (oko 2.465.000 eura), da su vakcine iz COVAX mehanizma plaćene po cijeni od 10,55 dolara, kako je bilo i navedeno u ugovoru, te da je plaćena vakcinacija za 200.000 stanovnika.



"Ista stvar je i sa ruskom vakcinom. Radi se o 400.000 doza za 200.000 stanovnika", istakao je Šeranić.



BiH se u nabavci vakcina protiv korona virusa oslanja na COVAX mehanizam, te na donacije. Proces nabavke vakcina putem COVAX mehanizma u BiH pokrenut je u julu, a ugovor je potpisan 18. septembra 2020. godine.



Ovim mehanizmom, koji obuhvata 186 zemalja, koordinira Globalna alijansa za vakcine (GAVI), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Koalicija za pripravnost na epidemije (CEPI), a cilj mu je osigurati ravnomjernu raspodjelu vakcina i na najsiromašnije zemlje svijeta.



Do sada je BiH, putem COVAX mehanizma, donacija i entitetske nabavke, došla do skoro 182.000 vakcina protiv korona virusa.



25. marta u BiH je stiglo 26.400 doza AstraZeneca vakcina protiv korona virusa, koje je BiH prije nekoliko mjeseci naručila i platila putem COVAX mehanizma.



To je drugi kontigent iz istog mehanizma jer je ranije isporučeno 23.400 "BioNTech-Pfizer" vakcina.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je u skladu s iskazanim potrebama dva entiteta - FBiH i RS-a, te Brčko Distrikta, još u septembru prošle godine naručilo 1.232.000 doza vakcina preko COVAX mehanizma.



Iskazana je i potreba entiteta za 892.000 doza u okviru EU mehanizma nabavke. Njihov dolazak se očekuje početkom aprila.



Iz Ministarstva civilnih poslova BiH u srijedu, 31. marta najavljeno je da će u BiH, u drugom kvartalu, od aprila do juna, stići nova isporuka vakcina iz COVAX mehanizma, nakon sastanka sa entitetskim premijerima i ministrima zdravstva.



“Sljedeća vakcina koja stiže u BiH je AstraZeneca koja će doći oko 22. ili 23. aprila i to je 81.600 doza. Sljedeće je da ćemo dobiti 100.620 doza Pfizera do kraja juna mjeseca. Ne znamo da li se radi o manjim količinama, da li će vakcine stizati više puta ili odjednom, te informacije nemamo”, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević .

Vijeće ministara BiH odlučilo je da od 50.000 doza vakcina Sinofarm koje je BiH donirala Kina, 18.620 doza će biti dodijeljeno RS-u, 30.380 FBiH, a Brčko Distriktu 1.000 doza.

Pored toga, RS će dobiti još 11.020 doza Sinovac vakcine, a FBiH 17.980, koje su donacija Turske. Turska je BiH donirala 30 hiljada doza vakcine.



Takođe, iz Predsjedništva BiH najavljeno je i da će Vlada Malezije donirati BiH prvu tranšu u iznosu od 50.000 vakcina protiv COVID-19. Kako je saopšteno, radi se o vakcinama kineskih proizvođača.