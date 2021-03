Stevanović: Mesta u bolnicima u Srbiji za još 24 sata

Mesta u bolnicama za COVID pacijente su na granici popunjenosti, ima mesta za 24 sata ili nešto više, posle toga moraju da se otvaraju novi kapaciteti, rekao je direktor Infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović posle sastanka ministra zdravlja i direktora COVID bolnica u Srbiji.



On je naveo da se priliv pacijenata danima ne smanjuje i da je i dalje veliki priliv onih koji zahtevaju ozbiljnu terapiju.



„Raste broj prijema u jedinice intenzivnog lečenja, situacija je na granici koju može da izdrži zdravstveni sistem“, rekao je Stevanović navodeći da je na granici popunjenost kapaciteta intenzivnih nega.



On je dodao da imaju veliki broj mlađih bolesnika sa sve težim kliničkim slikama, od kojih se jedan deo javlja lekarima nakon 7 do 10 dana samolečenja u kućnim uslovima.

Infografika: Dnevna statistika pandemije - svet i Zapadni Balkan



Stevanović je ponovio da su jedine mere koje daju rezultate: distanca, zaštitna maska i vakcinacija, navodeći da je problem što se one ne primenjuju dovoljno.



On je preneo i da je jedan od zaključaka svih rukovodilaca bolnica iz COVID sistema apel, zahtev ili molba da se pokrene inicijativa da vakcina protiv COVID-19 postane obavezna za zdravstvene radnike.



„Time bismo zaštitili same zdravstvene radnike, povećali stepen zaštite pacijenata i dali dopunski zamah vakcinaciji stanovništva“, poručio je Stevanović.

Prema podacima Ministarstva zdravlja saopštenim u ponedeljak, 29. marta, u prethodna 24 sata u Srbiji je od posledica zaraze korona virusom preminula još 41 osoba čime se ukupan broj umrlih od početka pandemije popeo na 5.231.



U tom periodu je registrovano 4.512 novih slučajeva zaraze, od 14.079 testiranih. U bolnicama je 7.116 pacijenata, od čega su 252 na respiratorima.