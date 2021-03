Nasukani teretni brod blokirao Sueski kanal

Teretni brod koji se nasukao blokirao je Sueski kanal u Egiptu, zbog čega je došlo do obustave plovidbe.



Tegljači su poslani na mjesto nasukavanja velikog broda "Ever Given", dugog 400 metara, ali se strahuje da bi mogao ostati nasukan danima.

Incident se dogodio sjeverno od luke Suez u utorak.



Kanal povezuje Sredozemno i Crveno more te predstavlja najkraću vezu između Azije i Evrope.



Brod "Ever Given" registrovan je u Panami, a plovio je prema luci u nizozemskom gradu Rotterdamu iz Kine. Kretao se sjeverno kroz kanal ka Sredozemnom moru, a nasukao se u utorak u 7:40 sati po lokanom vremenu.



Brod je napravljen 2018. godine, a njime upravlja tajvanska kompanija Evergreen Marine. Zaustavio se poprečno te je onemogućio plovidbu ostalih brodova prijeteći da će poremetiti globalni brodski sistem koji je već zporemećen pandemijom korona virusa.

Razlog nasukavanja je vjerovatno iznenadan snažan vjetar.

Sueskim kanalom otvorenim 1869. prolazi oko 10 posto međunarodne pomorske trgovine. Dug je oko 193 kilometra i sadrži tri prirodna jezera.



Gotovo 19.000 brodova prošlo je njime prošle godine, a kanal je ključni izvor prihoda za Egipat kojemu je lani donio 5.61 milijardu dolara.