Glumica optužila Lečića za silovanje, on negira

Glumica Danijela Štajnfeld rekla je u izjavi Višem javnom tužilaštvu da ju je glumac, opozicioni političar, bivši ministar i član Demokratske stranke Branislav Lečić navodno silovao, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE).



Ivana Rakočević, portparol Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa 22. marta da je Danijela Štajnfeld u prisustvu zamenika javnog tužioca u policiji navela identitet osobe koju optužuje za silovanje.



“U svojoj izjavi navela je da je identitet eventualnog izvršioca krivičnog dela B.L. Dalje provere su u toku i radi se na prikupljanju dokaza”, izjavila je Rakočević za RSE.



Povodom optužbi za navodno silovanje, oglasio se glumac Branislav Lečić, koji je optužbe nazvao ""najgnusnijom laži" koja ga diskredituje.

„Apsolutno poštujem zakon i pravne institucije ove države, i spreman sam da u bilo kom trenutku odgovaram u Tužilaštvu na ovakvu optužbu. U pitanju je najgnusnija laž koja me diskredituje“, naveo je Lečić u saopštenju povodom optužbi glumice, prenela je televizija N1.



Šta je prethodilo?

Danijela Štajnfeld je pre nekoliko dana pojavila u beogradskom Višem javnom tužilaštvu, na poziv tužioca kako bi dopunila svoj prethodni iskaz. Ona je, u prisustvu advokata, govorila o svom traumatičnom iskustvu, o kojem je javnost upoznala pre nekoliko meseci u svom dokumentarnom filmu, snimljenom u Americi gde trenutno i živi.



Nakon saslušanja Štajnfeld, tužilaštvo treba da donese odluku kako će dalje postupati, a očekuje se da će Lečić biti pozvan da se izjasni povodom prijave glumice.



U ranijem iskazu datom pred tužiocem, glumica nije iznela bilo kakav detalj koji bi ukazao na potencijalnog počinioca. Ona je tada rekla da je reč o “veoma moćnom čoveku” koji se neprekidno pojavljuje u javnosti.



Kako je otkrila u dokmentarnom filmu "Zaceli me" koji je premijerno prikazan prošle godine na filmskom festivalu u Sarajevu, ona je otkrila da je silovana pre devet godina, kada je imala svega 21 godinu. Zbog toga se, kako je navodila, preselila u Ameriku.



“Imala sam ideju da napravim film o posledicama silovanja i seksualnog zlostavljanja iz perspektive žrtve i ljudi koji su počinili zločin. Kada sam pogledala sirovi materijal ohrabrila sam se i u poslednjem trenutku odlučila da i ja podelim svoju priču”, preneo je Variety njenu izjavu.



Po dolasku u Ameriku, navodi da je imala je problem sa posttraumatskim poremećajem, ali se oporavljala, kako je navela, uz pomoć prijatelja.



“Zatekla me je činjenica da to što ću govoriti o tome je zapravo početak toga da budem okej. To je lečenje. Bilo je to veliko otkriće za mene. Posle silovanja poveravala sam se jedino mom laptopu. Snimila sam male video zapise koji su na kraju završili u dokumentarcu. Oni su danas dragoceni testament, jer pokazuju kako se žrtva oseća posle zlostavljanja”, ispričala je ona.



Danijela Štajnfeld je prva srpska glumica koja je javno priznala da je bila žrtva silovanja, i to prošle godine. Nedavno je na Tviteru napisala da je snimak na kojem čovek koji ju je silovao priznaje da je to učinio, pre 3 meseca dostavila Tužilaštvu.



Ona je u januaru rekla kako ima i audio snimak sa priznanjem osobe koja ju je silovala i da je to predala policiji i tužiocu.

Slučaj Radulović

Nakon Danijele Štajnfeld, mlada glumica Milena Radulović otkrila je medijima i prijavila da ju je silovao njen privatni učitelj glume Miroslav Mikla Aleksić, prvi put početkom novembra 2012. godine, kada je imala 17 godina, a on 61.



Nakon njene ispovesti još 20 devojaka prijavilo je Aleksića za silovanje i nedozvoljene polne radnje.



Aleksić je prilikom saslušanja u januaru u tužilaštvu negirao krivicu, rekavši da ne zna zašto su ga devojke prijavile. Njemu je određen pritvor, a sumnjiči se za osam silovanja i sedam krivičnih dela nedozvoljene polne radnje počinjenih u periodu od 2008. do 2020. godine.