Podrška glumicama koje su prijavile seksualno nasilje u Srbiji

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu je u svojem saopštenju 18. januara naveo da bezrezervno i odlučno, pruža podršku glumici i nekadašnjoj studentkinji te škole, Mileni Radulović, u njenoj borbi da se svaki oblik seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja procesuira i kazni na adekvatan način.

Pismo koje je glumica Radulović objavila šokiralo je javnost i izvan Srbije, a unutar zemlje za posledicu je imalo podršku na svim stranama društvenog spektra.

"Neophodno je da razumemo koliko je teško progovoriti o ovakvom problemu, posebno iz pozicije žrtve. Zato smo ponosni što je naša bivša studentkinja imala snage da otvoreno i direktno progovori o tome i podeli svoje dramatično iskustvo, čime ohrabruje i osnažuje sve one koji su bili izloženi različitim oblicima seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja i nasilja da o tome progovore", navodi se u saopštenju fakulteta.

Tu se još ističe da se Fakultet dramskih umetnosti, tokom više od 70 godina rada, trudio da studentima i studentkinjama stvori siguran, podržavajući prostor za njihovo obrazovanje, usavršavanje, lično i umetničko sazrevanje.

"Uprava fakulteta ima stalnu komunikaciju sa predstavnicima Studentskog parlamenta i sigurni smo da će studenti i studentkinje, ukoliko osećaju da su izloženi bilo kakvom obliku psihološkog, verbalnog ili fizičkog uznemiravanja tokom rada na Fakultetu, to odmah prijaviti nadležnim službama kako bi, po hitnom postupku, svako odstupanje od očekivanih normi i profesionalnih standarda bilo sankcionisano", navodi se u saopštenju.

U njemu se dodaje i da za sada takvih prijava nije bilo.

Marija Lukić uputila podršku glumicama

Jedan od najpoznatijih #metoo slučajeva u Srbiji je Marija Lukić, saradnica bivšeg predsednika Opštine Brus, Milutina Jeličića Jutka, koji je osuđen u julu 2020. na tri meseca zatvora za nedozvoljene polne radnje.

Marija Lukić je za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekla da pozdravlja što su glumica Milena Radulović i nekoliko njenih koleginica, prijavile seksualnog nasilnika.



„Dobra je stvar što je on u pritvoru i što će verovatno ostati u pritvoru sve dok traje istraga jer druge devojke i devojčice, pošto se to verovatno dešavalo dugi niz godina, neće imati pritisak njegovog prisustva, pa će moći policiji i tužilaštvu da prijave svoja iskustva koja su, nažalost, imale sa njim“, rekla je Marija Lukić.

Ona je upozorila javnost da se uzdrži od neumesnih i neprimerenih komentara, jer ih čitaju i one žene koje razmišljaju da li da prijave nasilnike i na koji način da to učine.



Kako je navela, i da nije bila u sličnoj situaciji, kao žena oseća obavezu da podrži Radulović i, kako je istakla, "sve druge žene koje ne ćute kad je reč o bilo kakvom nasilju, a ne samo seksualnom nasilju".



"Uvek se bojim kad se pojavi takav neki slučaj, da uvek to traje samo par dana traje sva ta pompa, a da se onda nastavi mizoginija u javnosti i ćutanje i zatvaranje očiju na sve to što se dešava. Od mene ide ogromna podrška i Mileni i svim drugim devojkama da kad god budu spremne prijave nasilje – nebitno je koliko godina prođe. Nažalost, velika većina nasilje nikad i ne prijavi“, kaže za RSE Lukić.

Ona se povodom pisma Milene Radulović obratila i na Tviteru porukom, da se vodi računa o tome šta se piše. "Ako nema empatije i solidarnosti, bolje nemojte ništa pisati", poručila je Lukić.

Poruke glumica i drugih umetnica

Glumica Danijela Štajnfeld je u avgustu 2020. godine otkrila je da je bila žrtva silovanja od strane moćnika iz domaće filmske industrije, o čemu je snimila i dokumentarac "Zaceli me". Ova glumica je na svojem Instagram nalogu podržala Milenu Radulović i svoje koleginice.

"Vi ste heroine našeg društva", napisala je ona.

Glumica Bojana Maljević napisala je na Tviteru da je podrška važna.



"Sačuvati razum i pribranost, takoše. Sve ostalo može biti štetno, za one kojima je podrška najpotrebnija", navela je Maljević i dodala da ohrabruje i druge koji imaju šta da kažu da se jave policiji.

Pozorišna rediteljka i scenaristkinja Staša Koprivica napisala je: "Sve o čemu razmišljam od sinoć je kako da na vreme, jasno i precizno objasnim mojoj devojčici kako može da izgleda i najmanji trag opasnog ponašanja kod starijih osoba, jer mi kao klinci nismo prepoznavali dosta toga".



Ona se u objavi na Tviteru zahvalila Mileni i svim žrtvama na tome.

Svoju podršku izrazila je i umetnica Kristina Kovač, koja je napisala na Tviteru: "Hrabrim ženama i devojkama koje su progovorile o zlostavljanju/silovanju moja puna podrška".



Kovač je istakla i da su Milena i devojke svoje glave "stavile na 'panj' misleći na svu onu decu koju će spasiti strašnog, hororičnog iskustva i doživotne traume. Koliko njih, spašeno ovim hrabrim činom".

Podrška iz Vlade Srbije

Maja Gojković, ministarka kulture i informisanja u Vladi Srbije, pozvala je javnost da pruži podršku glumici Mileni Radulović i drugim njenim koleginicama koje su iznele navode o seksualnom nasilju i uznemiravanju.

„Mnogo izazova se nalazi pred nama, evo nemamo vremena da govorimo o tome, o nečemu što je našu javnost zaokupila danas na svim naslovnim stranicama štampanih medija - imamo slučaj zlostavljanja žena u kulturi. To je svakako primer gospođe Milene Radulović koja je svojom hrabrošću pokrenula lavinu i Srbija prvi put dobila svoj slučaj Harvi Vajnštajna“, izjavila je Gojković na prvom multisektorskom događaju "Stanje ravnopravnosti u Republici Srbiji", održanom u ponedeljak, 18. januara.

Ovom prilikom ministarka kulture i informisanja pozvala je da se podrškom ohrabri i glumica Danijela Štajnfeld da izađe u javnost sa imenom čoveka na položaju iz filmske industrije u Srbiji koji je, kako tvrdi, nju i njene koleginice seksualno uznemiravao, kao i da javnost prekine sa stugmatizacijom žrtve u ovakvim slučajevima.



Maja Popović, ministarka pravde, takođe je pozvala na podršku žrtvama seksualnog nasilja i uznemiravanja:



„I ovde bih iskoristila priliku da podržim sve one osobe koje su žrtve nasilja poštujući presumpciju nevinosti prema osumljičenima, osvrćujući se na događaje tokom vikenda."

Dan ranije oglasila se i potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Reagujući na hapšenje vlasnika poznate škole glume, saopštila 17. januara da ohrabruje svaku ženu da prijavi nasilnika i poručila žrtvama da "nisu same".

Mihajlović je rekla da "ove strašne pojave treba da navedu da se zapitamo u kakvom društvu živimo i šta možemo da uradimo da ono bude bolje mesto za život naše dece".

Ona je zahvalila glumici i devojkama koje su, kako je navela, "smogle hrabrosti da progovore", a dodala je da su tužilaštvo i druge nadležne institucije "tu da odrade svoj deo posla" i da joj je drago da je proces već pokrenut.

"Niko nije toliko moćan da za svoja sramna nedela ne odgovara", rekla je Zorana Mihajlović.

Oglasio se i šef BIA

Među onima koji su zbog seksističkog ispada bili delimično sankcionisani je aktuelni šef Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Bratislav Gašić koji je smenjen sa pozicije ministra odbrane nakon uvrede koju je uputio novinarki kuće B92 decembra 2015. godine. Gašić je prilikom davanja izjave, ne znajući da je kamera uključena, izjavio: „Što volim novinarke koje lako kleknu.“

Njegov ispad osudila su medijska udruženja i civilni sektor, kao i tadašnji premijer Aleksandar Vučić, pa je Gašić dva meseca kasnije smenjen. Međutim, nakon godinu i po dana, Gašić – inače nekadašnji gradonačelnik Kruševca – postavljen je 2017. godine na novu, još odgovorniju funkciju, a Vučić je njegovo imenovanje obrazložio rečima da „je Gašić platio cenu za incident, jer je izdržao godinu i po dana bez funkcije“.

Ko je još uputio javnu podršku glumicama?

Organizacija Inicijativa žena Srbije poručila je u saopštenju 18. januara da će u svakom trenutku stati uz Milenu Radulović "u njenoj hrabroj borbi da prijavi težak zločin i nasilnika izvede pred lice pravde".

„Svojim postupkom dala je snagu i drugim ženama da istupe i ne dozvole da i dalje budu žrtve čoveka, koji je na najgori način zloupotrebio njihovo poverenje“, navela je Inicijativa.

Ta organizacija je od nadležnih organa zatražila da u najkraćem roku preduzmu sve potrebne mere kako bi se ispitali navodi svih žrtava.

Politička inicijativa "Ne davimo Beograd" je u svojoj reakciji 18. januara navela da "stoji zajedno sa svim ženama koje se bore za dostojanstven život bez nasilja".

"Velika je hrabrost i snaga potrebna da se izađe u javnost i progovori o preživljenom seksualnom nasilju. Kada žene, kao što je Milena Radulović i ostale devojke to urade, naša je dužnost da stanemo uz njih, naša je odgovornost kao članova ovog društva da se to više ne ponovi", navela je Inicijativa u saopštenju.

Kako je sve počelo?

Poznata glumica Milena Radulović, sa još nekoliko devojaka, prijavila je policiji vlasnika beogradske škole glume Miroslav Mika Aleksić zbog seksualnog uznemiravanja, objavio je dnevni list Blic 16. januara.

Kako se navodi u izjavi glumice, to se dešavalo pre devet godina, dok je pohađala školu, a uznemiravanje se ponavljalo.

Radulović je navela i da o detaljima zlostavljanja ne želi da priča za medije i da je sve već rekla policiji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) saopštilo je 17. januara da je policija u Beogradu uhapsila M. A. (1952) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje.

"Sumnja se da je on u vremenskom periodu od 2012-2020. godine u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je vlasnik, seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne", navodi se u saopštenju MUP-a.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U saopštenju se ističe i da, pošto se sumnja da ima još osoba koje je osumnjičeni seksualno napastvovao, žrtve mogu to prijaviti u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd, Bulevar despota Stefana 107.

Protiv osumnjičenog Aleksića nije podignuta optužnica, a njegovo saslušanje je najavljeno za 18. januar.

U međuvremenu, još jedna glumica se javno izjasnila o svojim iskustvima.

Glumica Sara Zeljković objavila je na svom Instagram nalogu da je, zajedno sa još jednom neimenovanom devojkom, u policiji iznela optužbe za seksualno zlostavljanje protiv svog nekadašnjeg učitelja glume Miroslava Mike Aleksića.

Zeljković je navela da ju je, kada je imala 16, 17 godina, Aleksić pozvao kod sebe u kancelariju na razgovor i da ju je ispitivao o stvarima vezanim za seksualna iskustva, kao i da ju je dodirivao.

Delo seksualnog nasilja ne zastareva

Stanislava Otašević iz nevladine organizacije Autonomni ženski centar za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da je čin glumice Milene Radulović koja je prijavila navode o silovatelju i iznela u javnost seksualno nasilje koje je, kako je navela, njen učitelj glume Miroslav Mika Aleksić izvršio nad njom pre devet godina, kada je bila maloletna, predstavlja izuzetan čin hrabrosti pred kojim društvo treba da skine kapu.

Ono što se neki pitaju jeste zašto to ranije nije uradila, navodi Otašević, ali kaže da tom pitanju nema mesta.

“Jako je hrabro da žena u svako doba kaže ono što je preživela, a kada će se to dogoditi nije važno. Mora se skupiti snaga, moraju se skupiti delovi jednog razbijenog sistema da bi se tako nešto iznelo u javnost, iz prostog razloga što je to jedan težak, traumatski, doživljaj koji prati žrtvu kroz ceo život, a uz to, treba i stvoriti uslove u kojima žrtva može da govori, počevši od društvenog miljea, pa do institucija koje su zadužene za inkriminaciju takvih dela“, kaže Otašević.

Ona podseća i da delo seksualnog nasilja ne zastareva, što je dobrodošlo kako bi ohrabrilo žene da izađu u javnost, a ne da se to stalno gura pod tepih.

„Skidamo kapu dole svakoj ženi koja to kaže, pogotovo ako je ona lice koje je poznato u javnosti, kako bismo pokazali da se seksualno nasilje ne dešava samo u nekim drugim sredinama i samo nekom drugom, nego da se dešava svima nama. To je hrabri čin koji pomaže devojčicama i ženama da se i same ohrabre i da seksualno nasilje koje su doživele ili doživljavaju ne smatraju svojom ličnom sramotom i dužnošću da to sakriju što dublje u sebi, nego da izađu u javnost i kažu i na taj način doprinesu da se ovakvi i slični slučajevi procesuiraju“, kaže za RSE Stanislava Otašević iz Autonomnog ženskog centra.

Slučaj je izazvao snažne reakcije u javnosti, a takođe je ohrabrio žene da javno podele svoja iskustva na društvenim mrežama. Podršku devojkama koje su prijavile uznemiravanje policiji pružile su javne ličnosti i političari.

Ženska mreža opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) saopštila je da je javni istup glumice Milene Radulović hrabar čin vredan divljenja.

“Taj čin je ogroman imajući u vidu često nerazumevanje i osude javnosti koja odbija da poveruje i krivi žrtvu. Zbog toga je važno da kao društvo stanemo iza svake hrabre žrtve koja svojim rečima baca svetlo na zlostavljanje koje se po svemu sudeći godinama odigravalo i čije su žrtve mnogobrojne devojčice”, saopštila je SSP.

Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) ocenila je da je svaka prijava seksualnog nasilja korak napred u borbi sa problemom pred kojim se ne smeju zatvarati oči i još manje ćutati.

„To je najmanje što možemo i moramo da uradimo. Da podrškom osnažimo žrtve da nasilnike prijavljuju, a da institucijama prepustimo da urade svoj deo posla. Ženama koje su žrtve seksualnog nasilja moramo poslati jasnu poruku da nisu same“, navodi se u saopštenju SDPS od 17. januara.

Opoziciona grupa Skupština slobodne Srbije istakla je u svojoj reakciji u kojoj je pružila podršku glumicama da su posledice seksualnog nasilja dugotrajne i često nose karakter snažne traumatizacije.

Kome se u Srbiji obratiti za pomoć

Hitni pozivi mogu se prijaviti policiji na broj 192, a prijava nasilja u porodici može se uraditi na broj telefona 0800-100-600.

SOS telefon protiv nasilja nad ženama Autonomnog ženskog centra je 011/266-2222 (radnim danima od 10-20 časova), a SOS telefon protiv trgovine ženama organizacije ATSRA je 011/785-0000 (radnim danima od 09 do 17 časova).

*Saradnja na tekstu: Nemanja Stevanović