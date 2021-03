Australija poziva EK da razmotri zabranu isporuke AstraZeneca vakcina

Vlada Australije je pozvala Evropsku komisiju (EK) da ponovo razmotri odluku o blokadi isporuke AstraZenecine vakcine za Australiju, navodeći istovremeno da blokada isporuke neće utjecati na australski program vakcinacije protiv COVID-19.



Evropska komisija i Italija blokirale su u četvrtak isporuku AstraZenecine vakcine za Australiju jer taj proizvođač nije ispunio obaveze preuzete ugovorom sklopljenim s Evropskom unijom.



AstraZeneca je zatražila dozvolu italijanskih vlasti za izvoz 250.000 doza iz tvornice Anagni blizu Rima, no italijanska Vlada je to odbila, a EK je u tome podržala.



Evropska unija (EU) prvi je put iskoristila mogućnost zabrane izvoza vakcine protiv COVID-19, piše Reuters.



“Australija je postavila to pitanje EK-u kroz više kanala komunikacije, konkretno smo zatražili od EK-a da ponovo razmotri tu odluku i da je promijeni”, rekao je australski ministar zdravstva Greg Hunt.

Dodao je da je Australija već primila 300.000 doza vakcine AstraZenece, što će joj trajati dok ne krene lokalna proizvodnja vakcine.



Evropska unija je u januaru uspostavila registar za praćenje izvoza vakcina, u jeku spora s britansko-švedskim proizvođačem AstraZenecom kako bi pratila ispunjava li taj laboratorij svoje ugovorne obveze.



Taj mehanizam dopušta vlastima pojedine zemlje članice Unije da, u konsultaciji s EK-om, blokiraju izvoz prema odredištu van EU ako blok vjeruje da proizvođač nije ispunio obaveze preuzete prema EU.

AstraZeneca još nije isporučila EU obećane doze te je predviđene isporuke sa 80 miliona srezala na 40 miliona doza, pravdajući to smanjenjem teškoćama u proizvodnji.



Sumnjalo se da su vakcine proizvedena u EU prodate van bloka, zbog čega je i uspostavljen registar za praćenje izvoza vakcine.



Australija je naručila 53,8 miliona doza vakcine AstraZenece, a lokalna farmaceutska kompanija CSL Ltd osigurala je prava na proizvodnju 50 miliona od tih naručenih doza.



Očekuje se da će prve lokalno proizvedene doze vakcine biti dostupne krajem marta.



Australija, koja je daleko manje pogođena pandemijom od mnogih drugih zemalja, s oko 29.000 registriranih slučajeva COVID-19, planira do oktobra dovršiti svoj program vakcinisanja.