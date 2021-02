Preminuo Christopher Plummer, zvijezda filma 'Moje pjesme, moji snovi'

Glumac Christopher Plummer, vjerovatno najpoznatiji po ulogama kapetana Georga von Trappa u filmu "Moje pjesme, moji snovi" (The Sound of Music) i Mikea Wallacea u filmu "The Insider", a publici u zemljama Zapadnog Balkana po filmu "Atentat u Sarajevu" (The Day That Shook the World) preminuo je u 91. godini.

Vijest o smrti potvrdila je njegova porodica koja je objavila da je glumac preminuo u snu u svom dom u Connecticutu.

Njegov menadžer Lou Pitt izjavio je kako je Plummer bio nevjerovatan čovjek koji je volio svojoj profesiju te da je bio nacionalno blago.

Postao najstariji dobitnik Oskara 2012. godine za sporednu ulogu u filmu "Početnici" (Beginners). Tada je imao 82 godine, podsjetio je AP.



Osim filmske, Plummer je ostvario i zavidnu pozorišnu karijeru, tokom koje je najčešće glumio likove najpoznatijeg pisca drame u engleskoj književnosti Williama Shakespearea, kao što su Hamlet, Jago, Prospero, Henry V i čuveni kralj Lir.



Često je učestvovao na Stratford Festivalu u Kanadi.



Odlikovan je najvišim civilnim odlikovanjem "Prijatelj Kanadskog reda". Plummera je odlikovala britanska kraljica Elisabetha II 1968. godine.

Uvršten je u Dvoranu slavnih Pozorišta SAD-a 1986. godine.