Misija OSCE-a u BiH o migrantskoj krizi: Održivim rješenjima zaustaviti patnje

Zbog loše situacije s kojom se suočavaju migranti, izbjeglice i azilanti u Bosni i Hercegovini, Misija OSCE-a u BiH poziva vlasti na svim nivoima da se dogovore i donesu održiva rješenja koja će biti u skladu s ljudskim pravima, a koja se, kako je navedeno, odnose na humanitarnu krizu koja je u porastu.

„Posebno nas brine stanje u Unsko-sanskom kantonu (USK) gdje mnogi migranti, izbjeglice i azilanti žive u nehumanim i opasnim uslovima, konkretno unutar i oko Velike Kladuše i Bihaća", navodi se u saopštenju OSCE-a uz dodatak da će "daljnje ljudske patnje će biti zaustavljene jedino hitnom i koordiniranom akcijom državnih, entitetskih i kantonalnih nivoa vlasti."

Fotogalerija Pogledajte šta je izaslanik Vijeća Evrope vidio u kampu 'Lipa' Specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Evrope za migracije i izbjeglice Drahoslav Štefanek boravio je 25. decembra u prihvatnom centru "Lipa", udaljenom tridesetak kilometara od Bihaća, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. U ovom centru je smješteno oko 1.000 migranata. Cilj njegove posjete je procjena trenutne situacije u vezi s migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini.

"Surovi zimski uslovi dodatno pogoršavaju ovaj problem jer su mnogi migranti, izbjeglice i azilanti prisiljeni spavati u teškim uslovima, gotovo bez skloništa, hrane i ostalih životnih potrepština“, navodi Misija OSCE-a u saopćenju za javnost.

Još veću zabrinutost, kako se navodi, izazivaju izvještaji o nasilnom vraćanju migranata i drugim kršenjima ljudskih prava na granici BiH.

Prema informacijama Mreže za praćenje nasilja na granici, mnoga vraćanja tokom 2020. godine poprimala su neke oblike nasilja - od verbalnog vrijeđanja do fizičkih napada, krađe, iznuđivanja i silovanja, što je potpuno neprihvatljivo.

Ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH, kako bi dobila više informacija o ovim navodima, sastala se u ponedjeljak s predstavnicima nevladinih organizacija Amnesty International, Vijeća Danske za izbjeglice te organizacija Are You Syrious, Save the Children, No Name Kitchen i Puž.

Misija OSCE-a podsjeća sve nivoe vlasti da se moraju pridržavati obaveza preuzetih po međunarodnim humanitarnim sporazumima i domaćem zakonu te ih podsjeća na važnost demokratskog nadzora u ovom pogledu.

Osim toga, mora se uspostaviti vjerodostojan i efektivan mehanizam praćenja koji uključuje relevantne međunarodne i državne institucije za ljudska prava i pripadnike civilnog društva.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Evrope za migracije i izbjeglice Drahoslav Štefanek posjetio je u ponedeljak 25. januara kamp Lipa zbog procjene trenutne situacije i sastanka sa predstavnicima vlasti.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazilić upoznao je Štefaneka sa aktuelnom migrantskom krizom u tom gradu, sa presjekom stanja u protekle tri godine, koliko se Bihać kao lokalna zajednica susreće sa problemom ilegalnih migranata. Očekivanja su, kako je istakao gradonačelnik Šuhret Fazlić, konačno stavljanje ovog problema pod kontrolu i nadzor državnih vlasti.