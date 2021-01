Počinje vakcinacija Beograđana starijih od 75 godina

U desetak domova zdravlja u Beogradu u 10 časova počela je vakcinacija građana starijih od 75 godina koji su se prijavili posredstvom interneta, putem portala eUprava, potvrdio je za javni televizijski servis Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije.



„Svi domovi zdravlja su spremni i tačno u 10 počinje vakcinacija“, rekao je Đerlek i dodao da se do sada vakcinisalo 20.500 ljudi i da nije bilo neželjenih reakcija.



Reč je o opštinskim domovima zdravlja na Starom gradu, Paliluli, Zvezdari, Savskom vencu, Voždovcu, Vračaru, Zemunu, Novom Beogradu, Čukarici i Rakovici.



Biće vakcinisano oko 1.000 građana starijih od 75 godina.

Kako je Đerlek izjavio, posle današnje vakcinacije u Beogradu, narednog dana, 16. januara, vakcinacija će se obavljati na severu Srbije, u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, a zatim u Šapcu, Loznici, Kragujevcu, Čačku, Kruševcu i Nišu.



„Sledeća grupa građana koja je na redu za vakcinu jesu građani od 64 do 74 godine“, rekao je Đerlek koji je tokom jutra obišao beogradski Dom zdravlja Savski venac, gde će građani danas biti imunizovani ’Fajzerovom’ (Phizer/BioNTeck) vakcinom.



„Više od 19.000 ljudi je do sada vakcinisano prema preseku od sinoć u 20 časova, sa današnjim danom 20.500 će biti vakcinisano i nije bilo neželjenih dejstava", rekao je Đerlek.



Osim prijavljivanja posredstvom interneta, direktor Kancelarije Vlade Srbije za IT i e-Upravu Mihailo Jovanović izjavio je 14. januara da je od tog dana počeo da radi i pozivni centar za prijavljivanje za vakcinaciju.



Prema njegovim rečima, građani se mogu prijaviti pozivom na telefonski broj 0800 222 334 od 8.00 do 20.00 časova.

"Pozivam građane da nastave da se prijavljuju preko portala, jer sam ubeđen da je to sigurniji način, neće pogrešiti u saopštavanju podataka", rekao je Jovanović za TV Prva.



On je rekao da Institut za javno zdravlje "Batut" priprema ekipe, po domovima zdravlja, koje će odlaziti radi vakcinacije kod onih koji zbog zdravstvenih problema ne mogu da izađu iz stanova.



Na pitanje kako će građani znati kada će biti vakcinisani, on je rekao da preko kontakt-centra mogu da ostave adresu elektronske pošte, ali je objasnio da se javljaju i građani koji možda nisu dovoljno informatički pismeni.



"Zato obavezno treba da ostave broj mobilnog ili fiksnog telefona da bismo ih nazvali i saopštili kada im je termin za vakcinaciju", rekao je Jovanović.



On je kazao da se do sada za vakcinaciju preko portala e-Uprave prijavilo 175.000 građana.



Prijavljivanje posredstvom internet portala eUprava počelo je 11. januara.