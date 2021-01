Tegeltija: Prve vakcine u BiH do kraja januara, utvrđene prioritetne grupe

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BIH) Zoran Tegeltija rekao je na sjednici Predstavničkom doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBIH), koja se održava 11.januara u Sarajevu da se prve vakcine protiv virusa korona u BiH očekuju do kraja januara.



"Najave su bile da će se početkom godine pojaviti vakcina, a da će stanovništvo u cijelom svijetu u prvoj polovini ove godine u najvećoj mjeri biti vakcinisano, prije svega prioritetne grupe", rekao je Tegeltija.



Prema njegovim riječima, BiH je u skladu sa tim pristupila takozvanom globalnom sistemu nabavke vakcine COVAX.



"U septembru 2020. godine potpisali smo taj ugovor, kojem je pristupilo još 186 zemalja, naručili 1.232.000 vakcina i uplatili avans od 1.970.000 dolara", precizirao je Tegeltija, dodavši da su to samo prve narudžbe vakcina.



On je naveo da su preostali dio sredstava do ukupnog iznosa za naručene vakcine od 12.997.000 dolara platili entiteti i Brčko distrikt, a da je Vijeće ministara osiguralo dva miliona KM (oko milion eura) za tehničku podršku, odnosno za transport, skladištenje i dostavu vakcina institucijama koje će vršiti vakcinaciju.



On je rekao da je BiH naručila vakcine koje su prve registrovane i za koje je odobrena upotreba, a program vakcinacije definisala su resorna ministarstva Republike Srpske i Federacije BiH, te Brčko distrikta.



Ministarstvo zdravstva Federacije BiH (FBiH) potvrdilo je 8.januara da se prema informacijama koje je dobilo od Ministarstva civilnih poslova BiH prva isporuka vakcina protiv COVID-19 proizvođača Pfizer očekuje krajem januara ili početkom februara.





Tegeltija je još dodao da je pored nabavke vakcina putem COVAX mehanizma, BiH kroz mehanizam Evropske unije (EU) dogovorila nabavki još 882 hiljade doza vakcina, a riječ je o dvije vakcine odobrene u EU (Pfizerova i Modernina).



Predsjedavajući Vijeća ministara je rekao da se znaju prioritetne grupe koje će biti prve vakcinisane, a to su zdravstveni radnici, pomoćni radnici u zdravstu, lica starija od 65 godina sa hroničnim bolestima i osobe smještene u ustanovama za brigu o starima.



Sindikat doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine (SSSDMiSFBiH) upozorio je u četvrtak, 7. januara nosioce izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa ‘da više nema vremena za gubljenje, kad se radi o procesu vakcinacije protiv oboljenja COVID-19’.



Iz Sindikata su poručili da će pokušati stupiti u kontakt direktno s proizvođačima koji imaju odobrenje Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ili regulatornih agencija EU i SAD-a, u nastojanju da se postigne dogovor o interventnom uvozu vakcina.





Bosanskohercegovački entitet Republika Srpska, bi trebala primiti interventnu porudžbu ruske vakcine Sputnjik krajem idućeg mjeseca, potvrdio je direktor Instituta za javno zdravstvo RS-a Branislav Zeljković, u utorak 5. januara, na konferenciji za novinare.





Iz Bosne i Hercegovine do sada su upućene dvije porudžbine za vakcine protiv korona virusa.



Ministarstvo civilnih poslova BiH je naručilo 1.230.000 doza cjepiva kroz COVAX mehanizam, za 20 posto populacije putem Globalnog saveza za vakcine (GAVI). Iskazana je i potreba entiteta za 892.000 doza u okviru EU mehanizma nabavke.



Druga porudžbina odnosi se na nabavku vakcina Sputnjik V, koje je Republika Srpska uputila ka Rusiji. Ova vakcina je u Rusiji registrovana u avgustu 2020.godine, ali još je nije potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija, niti Evropska agencija za lijekove (EMA).