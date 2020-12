SZO: Novi soj korona virusa nije izmakao kontroli

Nova varijanta korona virusa otkrivena u Velikoj Britaniji, koja se brže širi, "nije izmakla kontroli", saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pozivajući da se primenjuju do sada proverene mere.



"Imali smo faktor RO (stopa reprodukcije virusa) mnogo viši od 1,5 u raznim trenutcima u ovoj pandemiji i mi smo je savladali. Prema tome ova situacija u tom smislu nije izmakla kontroli", rekao je šef za hitne zdravstvene situacije pri SZO Majkl Rajan (Michael Ryan) na konferenciji za novinare.



To je reakcija na jučerašnju izjavu britanskog ministra zdravlja Meta Henkoka koji je ocenio da je "novi soj korona virusa van kontrole".



Rajan je ocenio da iako je virus "postao malo efikasniji po pitanju širenja", on može biti zaustavljen.



"Mere koje trenutno postoje su dobre. Treba da nastavimo da radimo ono što smo radili do sada", rekao je Rajan.



"Moguće da će biti potrebno da radimo to intenzivnije i duže vreme da se osiguramo da možemo da savladamo ovaj virus", dodao je Rajan.



Brojne zemlje sveta zatvorile su od juče granice sa Velikom Britanijom ili sa Južnom Afrikom, gde se druga varijanta virusa takodje pojavila, da izbegnu dalje širenje virusa.



Švajcarska je danas uvela desetodnevni karantin osobama koje su se vratile u zemlju od 14. decembra iz Velike Britanije ili iz Južne Afrike.