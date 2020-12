IOM se povlači iz kampa ’Lipa’, migranti nemaju zamjenski smještaj

Međunarodna organizacija za migracije (IOM), kako je i najavila, nastavila je u četvrtak aktivnosti na povlačenju iz migrantskog kampa ’Lipa’, udaljenog petnaestak kilometara od Bihaća.



S obzirom da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) u srijedu 16. decembra, nije donijelo odluku da ovaj kamp proglasi prihvatnim centrom, te da odredi drugu lokaciju za izmještanje migranata dok se kamp ’Lipa’ ne prilagodi svrsi, migranti bi, povlačenjem osoblja IOM-a mogli završiti na ulici.

“IOM nastavlja sa aktivnostima demontaže postojećih šatorskih kapaciteta, zadržani su samo esencijalni, a to su smještajni šatori i restoran, koje planiramo sutra razmontirati i ukinuti sve servise koji funkcionišu u kampu’’, izjavila je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Nataša Omerović, upraviteljica kampa ’Lipa’.

U kampu je trenutno smješteno 1.275 korisnika, no taj broj se svakodnevno mijenjao, rekla je za RSE Omerović.



‘’Korisnici su i dalje u pokretu, dnevno stotinu novih dođe, stotinu izađe i krenu put Evrope. Šta će biti sa njima? Mi računamo na najgori scenario, a to je ispraćanje iz kampa ove grupe od 1.275, bez iznalaženja drugog rješenja, ali smo spremni za onu bolju varijantu a to je da im se nađe neki prikladan smještaj dostojan ljudskog bića“, dodala je ona.

Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća izjavio je za RSE da je do sada bilo dovoljno vremena da se kamp ‘Lipa‘ pripremi za zimu, da se stvore bolji uslovi, no to se nije desilo.

„Sad smo došli u situaciju da to nije spremno, fakturiše se nama i mi se proglašavamo krivim za ovu situaciju i na taj se način vrši pritisak da migranti dođu ponovo u 'Biru'. To ne dolazi u obzir, mi ni pod koju cijenu nećemo dozvoliti da migranti dođu u 'Biru'. To bi bio udar na Bihać i to nećemo dozvoliti“, kazao je Fazlić za RSE.

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić izlavio je u srijedu 16. decembra na okruglom stolu posvećenom rješavanju migrantske krize da je plan Ministarstva da se migranti iz 'Lipe' privremeno smjeste u bivši migrantski kamp 'Bira'.

Prihvatni kamp 'Bira', vlasti Unsko sanskog kantona ispraynile su po;etkom septembra. Improvizovani kamp 'Lipa', napravljen je, sredstvima USAID-a i Evropske Unije u aprilu, kao brzi odgovor na COVID-19, kako bi svi migranti i izbjeglice bili sklonjeni sa ulica.



''Bira je u ovom trenutku potpuno prazna, a osoblje je i dalje u kampu bez obzira što nema migranata. Prijedlog o kojem treba da odluči Vijeće ministara BiH je da, dok Lipu ne pripremimo za jedan dugotrajan boravak migranata, privremeno iskoristimo kapacitete 'Bire', gdje bismo smjestili migrante na dva tri mjeseca,“ kazao je Cikotić.



Dodao je kako bi se prilagođavanjem kampa 'Lipa' stekli uslovi za trajniji smještaj migranata.



Vijeće ministara BiH, nije postiglo konsenzus i nije donijelo takvu odluku na sjednci održanoj u srijedu 16. decembra.