Za migrante u Bihaću 'Lipa' kao kampovi na ostrvu Lezbos

Ukoliko vlasti Bosne i Hercegovine (BiH) ne osiguraju struju, vodu, finansiranje i funkcionisanje improvizovanog kampa „Lipa“, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) će u srijedu 16. decembra prestati sa uslugama koje sada pruža u tom kampu, kazao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) šef IOM-a za BiH Peter Van der Auweraert.

“Produžio sam angažman IOM-a do srijede iduće sedmice, jer je sjednica Vijeća ministara odgođena, ali ovo je najduže što možemo nastaviti. Dakle, sve usluge u kampu Lipa - održavanje, hrana, struja, voda, čišćenje, redovna distribucija zimske odjeće prestaje. Sve to plaća IOM, uz finansiranje iz sredstava Evropske unije (EU)”, rekao je on.

Migranti o uslovima u "Lipi"

Među migranitima i izbjeglicama, koji su smješteni u improvizovanom kampu „Lipa“, petnaestak kilometara udaljenom od Bihaća na sjeverozapadu BiH, je i Rizvan iz Pakistana.

U BiH je stigao prije četiri mjeseca. Za RSE kaže kako je čuo da će kamp biti zatvoren za nekoliko dana. Vjeruje da će njega i ostale migrante i izbjeglice smjestiti u nekadašnji prihvatni kamp „Bira“ u Bihaću.

Ahmed iz Maroka, također, je u kampu „Lipa“ od njegovog otvaranja u aprilu. Prije toga bio je godinu dana bio smješten u centru „Bira“. Do Bosne i Hercegovine je putovao sedam godina, kaže, a kamp u kojem je trenutno smješten, upoređuje sa kampom Moria u Grčkoj, gdje je bio mjesecima.

Moria, najveći kamp za izbjeglice i migrante na grčkom ostrvu Lezbos, izgorio je u požaru početkom septembra. Ovaj kamp svjetski mediji nazivali su “paklom na zemlji”.

Za Rizvana, koji se ne žali previše na uslove u kampu Lipa, kao i za Ahmeda, dovoljno bi bilo suho i toplo mjesto na kojem bi mogli prezimiti do novog pokušaja da pređu granicu sa Hrvatskom i odu dalje u neku od država Zapadne Evrope. Rizvan je to pokušao četiri puta, a Ahmed čak 27 puta.

Uslovi i finansiranje

U improviziranom kampu ‘Lipa’, udaljenom od Bihaća oko 15 kilometara, smješteno je oko 1.500 migranata i izbjeglica. Hranu, zimsku odjeću, održavanje i čišćenje, te struju koja se koristi iz agregata, do sada je obezbjeđivala Međunarodna organizacija za migracije. Novac za to je donirala EU.

IOM je početkom ove sedmice tražio od Vijeća ministara BiH da do petka, 11. decembra, vlasti pronađu rješenje za stanovnike "Lipe", uključujući pristup skloništu i humanitarnu pomoć.

Finansiranje ovog improvizovanog kampa, napravljenog u aprilu ove godine, sredstvima koje su obezbijedili USAID i EU, završeno je 30. novembra, kaže Van der Auweraert.

Kamp „Lipa“ uspostavljen je kao brzi odgovor na COVID-19, kako bi se svi migranti i izbjeglice sklonili sa ulica Unsko sanskog kantona (USK), zbog očuvanja javnog zdravlja.

Vlasti BiH obavezale su se da ukoliko žele da se na tom mjestu napravi prihvatni centar moraju obezbijediti potrebne uslove za funkcionisanje kampa. Šatori moraju biti zamijenjeni kontejnerima ili tvrdim konstrukcijama, što do sada nije urađeno.

EU je bila jasna, kaže šef IOM-a za BiH, da ukoliko vlasti u BiH, žele da „Lipu“ uspostave kao dugoročni prihvatni centar ili da ona bude pristupačna kao trajna lokacija za smještaj migranata i izbjeglica, moraju obezbijediti električnu i vodovodnu mrežu.

„Nažalost ti uslovi nikada nisu ispunjeni. Do danas, struja u Lipi je iz agregata, a voda se doprema kamionima. To znači da mi nikada nismo imali osnovne uslove u 'Lipi'. Zbog toga smo danas u situaciji u kakvoj jesmo“, kaže Van der Auweraert.

Međunarodne organizacije, dodaje on, ne mogu osigurati priključak kampa na zvanični sistem za struju ili vodu, to je na vlastima BiH da urade, kao i da to finansiraju.

Ministar tvrdi da novac nije problem

Sjednica Vijeća ministara na kojoj bi trebala biti donešena odluka o ovom kampu, ali i o tome šta sa 1.500 migranata koji su trenutno bez smještaja i spavaju vani, biće održana naredne sedmice.

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić za RSE kaže kako će odluka koju je pripremilo ovo Ministarstvo, biti razmatrana na toj sjednici. Njena suština je, kaže Cikotić, koji nije želio govoriti o detaljima, da improvizovani kamp „Lipa“ bude pretvoren u privremeni prihvatni centar za migrante.

Na pitanje, zbog čega, iako je to bila obaveza BiH, nije riješeno pitanje finansiranja i statusa „Lipe“, ministar Cikotić kaže, da nisu donešene potrebne odluke, a da finansije nisu problem.

„Imate više institucija u lancu, a Vijeće ministara treba da donese tu odluku. Odluka je pripremljena i ja se nadam da će na idućoj sjednici Vijeća ministara ta odluka biti donešena“, kaže on.

Za vlasti Unsko-sansko kantona 'Bira’ nije opcija

Delegacija Evropske unije u BiH pozvala je 9. decembra bosanskohercegovačke vlasti da privremeno izmjeste izbjeglice i migrante iz improviziranog kampa „Lipa“ u prihvatni centar „Bira“ u Bihaću, koji su lokalne vlasti zatvorile u septembru.

U saopštenju Delegacije EU navodi se da su vlasti USK nezakonito ispraznile prihvatni centar „Bira“ koji finansira EU i koji je spreman za prihvat izbjeglica i migranata.

Centar „Bira“ otvoren je u oktobru 2018. godine odlukom državnog Vijeća ministara, a lokalne vlasti ispraznile su ga u septembru ove godine. Za njih je neprihvatljivo da u samom centru Bihaća bude prihvatni kamp za migrante i izbjeglice.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić za RSE kaže da ne postoji mogućnost da se migranti vrate u „Biru“, bez obzira na zahtjeve EU.

Fotogalerija kako je 'Lipa' izgledala u oktobru:

Fotogalerija Zbog manjka kapaciteta, dio migranata ispred kampa 'Lipa' Oko 100 migranata nalazi se ispred migrantskog kampa "Lipa", 30-ak kilometara od Bihaća, na zapadu Bosne i Hercegovine (BiH). Kamp je smješten u šumi i u njemu nema mjesta za nove migrante koji su prethodno boravili u prihvatnom centru 'Bira' u Bihaću. Vlasti Unsko-sanskog kantona (USK) krajem septembra su prebacile migrante iz ovog prihvatnog centra. Jedan dio migranata pušten je da ide u "game" (prelazak granice), drugi je prevezen u kamp "Lipa", dok je trećoj grupi, koja je tražila povratak u Sarajevo, omogućeno da kupi karte za autobus. Kapaciteti migrantskog kampa "Lipa" su popunjeni još ranije, tako da je većina migranata, koja je premještena na tu lokaciju, ostala iza ograde, na otvorenom. Na području USK-a je skoro 3.000 migranata i tražitelja azila koji spavaju na otvorenom, naveo je 1. oktobra Amnesty International. Oko 10.000 migranata i tražitelja azila trenutno boravi u BiH. Podijelite na Facebooku

“EU je evidentno najveći donator, bez njihove pomoći migrantska kriza bi bila znatno veća, ali to ne daje za pravo predstavnicima EU da na takav način zahtijevaju nešto takvo od grada Bihaća. Trenutno u Bihaću postoje tri migrantska centra, a u ovom gradu boravi nekoliko hiljada migranata. ‘Bira’ ne dolazi u obzir. Mi nećemo dozvoliti ponovno otvaranje ‘Bire’”, navodi Fazlić.

Prema njegovim riječima otvaranje „Bire“ znači stvaranje zone u kojoj će se, pored migranata smještenih u tom prihvatnom centru, nekoliko hiljada migranata iz cijele BiH skupiti oko kampa, kakav su do sada imali slučaj u Bihaću.

Fazlić kaže i da je tačno da su se državni organi obavezali da će osigurati struju i vodu za kamp „Lipa“ i da to uopšte nije upitno.

“U septembru smo predlagali da se struja dovede, ali već je tada bio stav i EU i Brisela da se ne ide preko zime na ‘Lipu’ i onda kada je ‘Bira’ iseljena, onda je sve zaustavljeno, sve je blokirano”, kaže on.

Opština Bihać je potrošila 100.000 konvertibilnih maraka (oko 50.000 eura) u aprilu kada je formiran improvizovani kamp „Lipa“. Novac je utrošen kako bi se poravnali platoi za postavljanje kampa. Sve ostalo finansirala je EU, a potrebna infrastruktura na koju se obavezala država, čeka se mjesecima.

Ministar sigurnosti Selmo Cikotić vjeruje da odluku o eventualnom povratku migranata u prihvatni centar „Bira“ treba da donesu vlasti USK.

„Mislim da Delegacija EU ima svoje razloge i mislim da 'Bira' ima taj kapacitet, ali je važno da se razumije da u rješavanju migrantske krize, odnosno upravljanju migrantskom krizom, ne učestvuje samo jedan-državni nivo vlasti. Ovdje i kantonalna vlast i Grad Bihać imaju svoju ulogu i ja mislim da oni trebaju tu oduku donijeti“, dodaje Cikotić.

Prijeti li humanitarna katastrofa?

Istovremeno, šef IOM-a upozorava da se iz humanitarne perspektive rješenje mora pronaći za nekoliko dana, jer će bez smještaja ostati 1.500 ljudi koji su trenutno u „Lipi“, a još se ne zna šta će biti sa još toliko ljudi koji po zimi spavaju van prihvatnih kampova u napuštenim objektima ili pod vedrim nebom.

Dok se čeka odluka Vijeća ministara da improvizirani prihvatni kamp „Lipa“ dobije struju i vodu, šef IOM-a u BiH vjeruje da to neće biti dovoljno, niti da je za kratko vrijeme moguće pripremiti sve za boravak izbjeglica i migranata u zimskim uslovima.

U kampu „Lipa“ potrebni su kontejneri i čvrste konstrukcije koje su do sada trebale biti urađene ukoliko se insistira da to bude stalni prihvatni centar za izbjeglice i migrante, izmješten van gradskog jezgra.

“Iskreno ne znam šta će se s njima dogoditi. Ne vidim nikakvo drugo rješenje osim novog centra koji se može brzo uspostaviti, naravno ne mora biti nužno u USK, može biti i drugdje - ali o tome zaista odlučuju državne vlasti. Ali bez novog centra ne znam, ne vidim rješenje”, kaže on.

Situacija gora nego ikad, kaže šef Danskog vijeća za izbjeglice

Direktor Danskog vijeća za izbjeglice Nikola Bay za RSE kaže kako su humanitarni uslovi u kampu „Lipa“ užasni, te dodaje da su temperature na granici smrzavanja i da nema električne energije. Podsjeća da su vlasti obećale da će sve to osigurati i da to nikada nisu učinili.

“Samo par kilometara od Lipe je prihvatni centar Bira koji je prazan. I on je spreman da prihvati oko 2.000 ljudi. Ukoliko vlasti USK ponovo ne otvore 'Biru', zatvaranjem kampa 'Lipa' naredne sedmice imaćemo još 1.500 ljudi koji će biti na otvorenom i smještaj tražiti u napuštenim zgradama”, kaže on.

U USK je, podsjeća, već oko 1.500 ljudi bez adekvatne smještaja, brige i zdravstvene zaštite.

“Među njima su i porodice sa djecom”, dodaje Bay, koji je na čelu organizacije koja sa IOM-om Crvenim križom radi na zbrinjavanju i pomoći za migrante.

“Također, potrebno je hitno otvoriti dodatne smještajne kapacitete u BiH. Nakon dvije i po godine migrantske krize situacija je gora nego što je ikada bila. Vlasti BiH uz podršku Evropske komisije i međunarodnih organizacija imaju obavezu da osiguraju sigurne i dostojanstvene uslove smještaja za sve migrante i izbjeglice. Ne može biti prihvatljivo da migrant provede zimu na ulici”, zaključuje on.

U BiH je prema podacima IOM-a oko 8.000 migranata, od čega je njih 1.500 van bilo kakvog zvaničnog smještaja, 1.500 je u kampu „Lipa“. Ostali su smješteni u kampovima u Blažuju i Ušivku u blizini Sarajeva, te kampovima „Miral“, „Borići“ i „Sedra“ koji su na području Unsko sanskog kantona.