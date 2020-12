Krizni štab Srbije predložio dodatno skraćenje radnog vremena

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa u Srbiji Branislav Tiodorović izjavio je da je Krizni štab predložio da se na dve nedelje pooštre mere u borbi protiv epidemije, kojima će radno vreme nekih grana privrede biti dodatno skraćeno.

Tiodorović je za Radio-televiziji Srbije (RTS) rekao da će ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade do 17 sati samo radnim danima, a da bi ta mera trebalo da stupi na snagu u petak, 4. decembra ukoliko je usvoji Vlada Srbije.



On je naveo da će prodavnice prehrambene robe moći da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend, a da radno vreme apoteka, benzinskih pumpi (za točenje goriva) i dostave hrane neće biti skraćivano.

Tiodorović je rekao da pozorišta i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati, uključujući i vikend, dok će pijace radnim danima raditi reglularno, a vikendom od šest do 15 časova.



On je naveo i da će pred predstojeće praznike morati da budu uvedene mere za građane Srbije koji dolaze iz inostranstva. "PCR test obavezno, ko nije došao sa testom, mora u karantin od 10 dana", rekao je Tiodorović.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić najavila je prethodno da će najkasnije u sredu, 2. decembra biti usvojene nove, kako je rekla, nešto restriktivnije mere.

U Srbiji je trenutno na snazi zabrana rada ugostiteljskih i trgovinskih objekata između 18 sati popodne i 5 sati ujutru, prehrambene prodavnice mogu da rade do 21 čas, a od ograničenja su izuzete apoteke, benzinske pumpe i dostava hrane.

Na snazi je zabrana okupljanja više od pet osoba na javnom mestu, a nošenje maski obavezno je u zatvorenom javnom prostoru. Takođe, Vlada Srbije je na sednici održanoj u četvrtak usvojila da se od ponedeljka 30. novembra do početka zimskog raspusta, 21. decembra, nastava izvodi na daljinu za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola.

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je korona virusom u Srbiji zaraženo 126 dece u predškolskim ustanovama, 2.321 đak u osnovnim školama i 2.151 srednjoškolac.

Ružić je za RTS rekao da je u predškolskim ustanovama zaraženo 1.357 zaposlenih, u osnovnim školama 2.882, dok su u srednjim školama inficirana 1.164 radnika.

Prema podacima Ministarstva zdravlja od 1. decembra, u Srbiji je u poslednja 24 časa od posledica COVID-19 preminulo 48 ljudi, čime je ukupni broj umrlih porastao na 1.652 osobe.

U tom periodu testirano je 22.837 osoba, među kojima je 7.999 novozaraženih.