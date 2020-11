Zaev: Bugarska blokada je poraz politike proširenja EU

Predsednik Vlade Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da odbijanje Bugarske da odobri pregovarački okvir o pristupanju Severne Makedonije Evropskoj uniji predstavlja poraz politike proširenja EU.



Zaev je rekao da je Severna Makedonija pokazala da zastupa evropske vrednosti potpisivanjem Sporazuma o prijateljstvu sa Bugarskom i Prespanskog sporazuma sa Grčkom i istakao da Evropa nije uzvratila istom merom kada je na nju došao red.

On je naveo da su i dalje moguće opcije koje bi dozvolile održavanje međuvladine konferencije u decembru, javlja makedonska novinska agencija MIA.



"Vlada, uključujući i mene, Skupština i makedonski narod trebalo bi da nastave da neguju duh izgradnje prijateljskih odnosa, dijaloga i debate i da izbegavaju konflikte“, istakao je Zaev u intervjuu za TV21.



On je rekao da je veoma teško prihvatio veto Bugarske i dodao da je ubeđen da to nije ono što su bugarski narod i premijer Bojko Borisov želeli.



Zaev smatra da su takvi koraci preduzeti uoči održavanja izbora u Bugarskoj i da zemlji treba dati još jednu šansu jer i dalje postoje druge opcije.



Ističući da nema alternative osim priključivanja EU, on je rekao da bi rešenje moglo da se pronađe do kraja decembra dok Nemačka predsedava EU.



Bugarska je odbila da odobri okvir pregovora EU sa Severnom Makedonijom, čime je blokirala razgovore o njenom pristupanju Uniji, izjavila je bugarski ministar spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva.

Ona je rekla da Bugarska sada ne može da podrži početak odgađanih pregovora 27 zemalja članica EU i Skoplja, zbog otvorenih pitanja u vezi sa istorijom i jezikom.



Članice EU saglasile su se u martu da Severna Makedonija i Albanija mogu započeti razgovore o pristupanju Uniji, a zvaničan početak pregovora očekivao se tokom međuvladine konferecije u decembru.



Zaharijeva je naglasila da je Bugarska podržala okvir pregovora sa Albanijom.