Skupština Vojvodine izabrala je novu pokrajinsku Vladu, na čelu Igor Mirović

Skupštinska većina u vojvođanskom parlamentu, koju predvodi Srpska napredna stranka (SNS), izabrala je novog predsednika Vlade, Igora Mirovića. Njemu je ovo drugi mandat na čelu pokrajinske vlade.

Nova Pokrajinska vlada, ima 13 članova, isti broj kao i prethodna, a podršku za izbor nove Vlade dala je koalicija oko Srpske napredne stranke, Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija, Savez Vojvođanskih Mađara (SVM) i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. Nova većina u regionalnoj skupštini tako ima dvotrećinsku većinu od ukupno 120 mandata koliko taj dom ima.

Deset mesta pokrajinskog sekretarijata pripalo je SNS-u, a po jedan sekretarijat će voditi SVM, SPS i Pokretu Socijalista (PS). Igor Mirović, kadar Srpske napredne stranke je naglasio da će u novom mandatu pokrajinske Vlade naglasak biti na tri stuba: zdravstvo, ekonomija i budžet.

„Građani traže konkretne rezultate pa tako će i privredni razvoj biti iznad svega, sledeći princip je rad na velikim privrednim projektima, mnogi veliki infrastrukturni projekti predstavljaju kontinuitet. Veliki infrastrukturni projekti izmeniće život u pokrajini, sve lokalne samouprave trebaju da se stave na raspolaganje u izgadnji tih projekata“, rekao je on u svom ekspozeu.

Mirović je pre sednice istakao da Vojvodina ima dobre osnove za Vladu kontinuiteta.

„Od sutra nas čekaju novi izazovi. Prvi izazov je koronavirus, a drugi izazov čine ekonomski porcesi, a treći izazov je priprema budžeta za naredni period. To će biti prvi potezi. Ovo će biti Vlada kontinuiteta, počinjemo sa dobrim temeljima.

Vojvodina prednjači po stepenu zaposlenosti i po broju izdatih građevinskih dozvola, kao i u poljoprivredi. Beležimo i rast prosečne plate i to su dobri temelji za kontinuitet“, rekao je Mirović uoči sednice Skupštine na kojoj je izabrana nova izvršna vlast u Vojvodini.

Govoreći o odugovlačenju formiranja pokrajinske Vlade, Mirović je rekao da se čekalo formiranje republičke vlasti.

„Čekali smo formiranje republičke Vlasti da bismo mogli da obezbedimo sličan aranžman i na regionalnom nivou, jer tako možmo obezbediti bolje uslove za saradnju i da uključimo što više političkih stranaka i na ovom nivou“, rekao je on.

Govoreći o Zakonu o finansiranju pokrajine, čije donošenje se čeka još od stupanja na snagu Ustava, Mirović kaže da je on potreban.

„Zakon o finansiranju je potreban, ali i bez njega je Vojvodina uspela da ima dobre rezultate, ali treba da se urede ti mehanizmi. To je ipak nadležnost Vlade Srbije“, rekao je on.

O trajanju Vlade i nove skupštinske većine u Vojvodini pre sednice govorio je i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. On istakao da se ne razmišlja o skraćenom mandatu poslanika, iako postoji mogućnost da se to desi. On je dodao da skraćivanje mandata se nije dogodilo u dosadašnjoj praksi tog predstavničkog organa.

„Nisam čuo ni od koga ideju da bi trebalo da se skraćuje mandat, ali to ne isključuje takvu mogućnost. Ako neko ima tako masivnu parlamentarnu većinu, kao što danas ima Srpska napredna stranka, onda mislim da postoje sredstva primenom kojih se na legalan i legitiman način takva situacija može izazvati“, rekao je on.

Pitanje trajanja mandata nove pokrajinske Vlade je pokrenuto nakon ranije izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da će republička Vlada imati oročen mandat i da se razmišlja o novim izborima već u 2022. godini.

Nakon junskih izbora u Vojvodini, mandate u pokrajinskom parlamentu podelilo je sedam lista, a SNS je uzela 76 od 120 mandata. Lista Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije osvojila je 13 mandata, a odmah iza je Savez vojvođanskih Mađara sa 11 mandata.

U pokrajinski parlament je ušla i koalicija Vojvođanski front (Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zajedno za Vojvodinu, Vojvođanska partija, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Crnogorska partija i Demokratski blok) koja je osvojila šest mandata. Po pet mandata osvojila je koalicija „Za Kraljevinu Srbiju - Za srpsko vojvodstvo“ koju čine Pokret obnove Kraljevine Srbije i Monarhistički front i Metla 2020 (stožer koalicije je Demokratska stranka Srbije). U Skupštinu Vojvodine ušla je i Srpska radikalna stranka sa četiri mandata.