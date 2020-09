Đukanović : Branićemo Crnu Goru i oružjem ako bude trebalo

Ukoliko bude napadnuta Crna Gora branićemo je svim sredstvima, kao što sam rekao i iz šume, i nećemo se valjda, kao što znate, tu razlikovati u odnosu na generacije naših predaka, rekao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervjuu bosanskohercegovačkoj televiziji Face .

“Pa kako mislite da se Crna Gora odbranila kroz prethodne vjekove, otkud Crnoj Gori deset vjekova državnosti? Tako što nije branjena u parlamentu, nego je branjena oružjem, u šumi. Prema tome ako neko misli da može da nam oduzme naš krov nad glavom, radićemo ono što biste i vi radili kada bi neko došao da vam mimo vaše volje ruši vaš krov nad glavom, to je logično”, rekao je Đukanović.

Komentarišući najavu mitropolita Srpske pravoslavne crkve ( SPC) Amfilohija da će SPC graditi hram na Cetinju Đukanović je rekao da se to se ne može dogoditi.

“Ako krene, i postavi kamen, biće mu taj kamen srušen, i on to zna, i zato neće krenuti. Ako krene biće zaustavljen”, naglasio je Đukanović.

Na konstataciju novinara da on to ne može da zaustavi jer nema vlast, Đukanović je rakao da će ga zaustaviti oni koji treba da ga zaustave : “To su mu kazali građani Cetinja, da preko njih živih to ne može da uradi“.

Parlamentarni izbori su održani 30.avgusta, u vrijeme političke krize zbog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, usvojenog krajem 2019. Srpska pravoslavna crkva (SPC), koja smatra da joj država tim aktom namjerava oduzeti imovinu, osim organizovanja masovnih protesta, otvoreno je stala na stranu opozicije.

Na izborima Đukanovićeva Demokratska partija socijalista, koja vlada tri decenije Crnom Gorom, osvojila je pojedinačno najveći broj mandata (30) ali je to bilo nedovoljno da sa tradicionalnim koalicionim partnerima i manjinskim strankama formira parlamentarnu većinu. Iste noći Đukanović je priznao izborni poraz .

Tri ideološki raznorodne opozicione koalicije Crno na bijelo na čelu Dritana Abazovića, Za budućnost Crne Gore na čelu sa Demokratskim frontom i Mir je naša nacija Alekse Bečića zajedno su osvojile 41 mandat , tijesnu većinu u parlamentu koji ima 81 poslaničko mjesto.

Đukanovic je rekao da je za očekivati da SPC nastavi da svojata Crnu Goru : "Je li mislite vi da će Srpska pravoslavna crkva kao udarna pesnica velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori se zadovoljiti time što će se povući zakon ili... Nastaviće da i dalje svojata Crnu Goru i da je interpretira kao teokratsku državu, koje je njeno prirodno pravo. Je li mislite da će to biti prihvatljivo svima u aktuelnoj većini? Ja vam kažem, pustimo neka se formira vlast, to je pošteno, tako je željela većina na izborima 30. avgusta. A poslije ćemo da vidimo kako će se ta većina ponašati, i koliko će biti konzistentna u odnosu na iskušenja sa kojima će se Crna Gora suočavati“, kaže Đukanović.

Đukanović je na temu regionalne stabilnosti Balkana rekao da će ukoliko „se obnove etnički sukobi, ponovo imati zapaljen region.

Upitan misli li na rat odgovorio je potvrdno : „Naravno, to znamo i vi i ja, da je to potpuno nemoguće sačuvati kao neki mali lokalni interni sukob. Dakle, ovdje se sukobi uvijek događaju ili ako tako ne počnu, oni se uvijek pretvore u vjerske i etničke sukobe. Dakle, nije to tako izgledalo ni na početku 90. godina ali vidjeli ste kasnije u šta se to izrodilo. Tako da je nemoguće u ovako etnički, vjerski, kulturološki šarolikom Balkanu uspjeti da taj sukob lokalizujete. Ne. To je nemoguće, prema tome ja mislim da je ovo posljednji znak za uzbunu da se mora zaštititi evropski prostor“.

Upitan hoće li podnijeti ostavku crnogorski predsjednik je rekao da neće jer je ubjedljivo pobijedio sa 54 odsto glasova ( 2018 ) i podsjetio da mu mandat traje još tri godine.