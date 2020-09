Makron upozorio libanske političare na poslednju šansu

Predsednik Francuske Emanuel Makron upozorio je danas libanske političare da bi se mogli suočiti sa kaznenom akcijom, uključujući sankcije, ako se ne posvete ozbiljnim reformama u narednih nekoliko meseci.



Makron je sinoć doputovao u Liban da razgovara sa zvaničnicima o prevazilaženju ekonomske i finansijske krize bez presedana i posledica najrazornije eksplozije u istoriji te male mediteranske zemlje u bejrutskoj luci 4. avgusta.



To je druga poseta Makrona od te eksplozije u kojoj je poginulo 190 ljudi, a ranjeno više od 6.000.



Ona se poklopila sa stogodišnjicom osnivanja Libana, a cilj je da se pronađe put iz krize.



Govoreći za list "Politko" na putu iz Pariza u ponedeljak uveče Makron je rekao da želi verodostojnu posvećenost lidera političkih partija reformama, uključujući konkretne rokove za promenu i parlamentarne izbore u roku od "šest do 12 meseci".



On je ocenio da će naredna tri meseca biti "fundamentalna" za stvarnu promenu, a ako se ona ne desi najavio je da će preduzeti drugačiju taktiku, nametanjem kaznenih mera, počev od uskraćivanja međunarodne finansijske pomoći do uvođenja sankcija protiv vladajuće klase.



"To je poslednja šansa za ovaj sistem", rekao je on.



Predsednik Francuske je jutros u šumi severno od Bejruta, ; povodom 100 godina od stvaranja preteče savremenog Libana koji je bio francuski protektorat do proglašenja nezavisnosti 1943. godine, posadio stablo kedra - simbola dugovečnosti koji je i na zastavi te države.



Makron je potom posetio u bejrutsku luku gde je 4. avgusta eksplodiralo skoro 3.000 tona amonijum nitrata razorivši i deo glavnog grada.



On je više puta govorio o potrebi za promenom.



Na pitanje o mandataru za sastav nove Vlade Libana rekao je da je to libanska stvar ali je dodao da bi mu trebalo dati sva sredstva da uspe.



Predsednik Libana Mišel Aun imenovao je u ponedeljak, uoči Makronovog dolaska, ambasadora u Nemačkoj, Mustafu Adiba, za novog premijera Libana pošto ga je podržala većna političkih partija i lidera.



Adliba (48), malo poznatog javnosti, ne prihvataju aktivisti i javnost zahtevajući da se povuku političari koji su dugo vladali zemljom.



Za večeras se, na Trgu mučenika u Bejrutu, planira veliki protest protiv vladajuće klase.