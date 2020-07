Pupovac: Još nije donesena odluka o odlasku Miloševića u Knin

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je da još nije donesena definitivna odluka o odlasku predstavnika Srba u Hrvatskoj Borisa Miloševića, koji je i potpredsednik Vlade u Knin na obeležavanje hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja".

"Što se nas tiče, uskoro ćemo reći ono što sve zanima. Na putu smo ka tome, ali se i dalje usaglašavaju važni detalji", rekao je Pupovac, dodajući da su mu sasvim jasne reakcije javnosti.



On je istakao da je za sve Srbe, a posebno one koji su u Hrvatskoj ili iz Hrvatske, "Oluja" teška i bolna tema, te da je to istorijski gubitak koji je za razliku od nekih drugih teških stradanja, u ovom slučaju, kada je po sredi srpska polulacija, nenadoknadiv.



Pupovac je naveo da su Srbi u Hrvatskoj nakon 25 godina od rata svesni svega ovoga, možda više nego bilo ko drugi, jer nose sve terete hrvatsko-srpskih sukobljavanja u 20. veku i sva su se prelomila preko njihovih leđa.



"I uprkos svim iskušenjima, odlučili smo da na najtežem mestu pokušamo da vidimo može li se izaći iz rovova, koji su u ratovima iskopani, a i dalje stoje otkopani. I da pritom učinimo sve da taj gest bude takav da nanese što je moguće manje prisećanja na patnje, a da bude glas koji će priznati patnje sa one strane, sa koje do sada nije dolazilo", rekao je Pupovac za beogradske "Večernje novosti".



On je napomenuo da Srbi u Hrvatskoj, svesnih svih rizika, razgovaraju o tome i stvaraju pretpostavke za to, a najveći teret u ovoj priči je na Borisu Miloševiću, koji je potpredsednik Vlade Hrvatske, i koji je i sam, sa svojom porodicom, iskusio sve strahote ratnog stradanja Srba.



"Iz tog razloga želimo reći, da Boris ne ide da slavi, nego ide da žrtvuje sebe za to da i srpske žrtve budu priznate, da i srpske patnje budu priznate i da čujemo reči žaljenja", rekao je Pupovac.



On je dodao da žele da mesta koja su svi zaboravili, poput Grubora (gdje su nastradali Srbi), posete najviši hrvatski predstavnici, kao što se najavljuje da će doći potpredsednik Vlade Hrvatske Tomislav Medved i predsednik Hrvatske Zoran Milanović i kao što je premijer Andrej Plenković spreman da ode u Varivode.

Plenković je najavio u četvrtak da će potpredsednik Vlade Hrvatske iz redova Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Boris Milošević učestvovati u proslavi 25. godišnjice "Oluje" u Kninu, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved biće na obeležavanju godišnjice zločina u Gruborima.

Na pitanje šta je garancija da će Hrvati konačno priznati srpske žrtve, Pupovac kaže da razgovori koje su vodili i koje vode sa predstavnicima hrvatske vlasti predstavljaju osnovu za to.



"To je prvi put da se takvi razgovori vode, otvoreni i direktni. Nisu nimalo laki, ni za nas, ni za naše sagovornike. Da li postoje rizici? Postoje. Da li treba rizikovati? Ako ima šanse, treba", smatra Pupovac.



On kaže da, kao i svih ovih godina, predstavnici Srba obilaze mesta stradanja i svedoče stradanjima srpskog naroda na Baniji, Selištu, Kordunu.



On je najavio da će predstavnici Srba u Hrvatskoj u ponedeljak, 3. avgusta, ići u Dvor na Uni, gde su ubijena 63 psihijatrijska bolesnika, koji su u povlačenju iz Petrinjske bolnice, bili smešteni u školu u Dvoru na Uni, gde su i pobijeni.



"To je jedan od puteva koji vodi preko Petrovačke ceste, gde se desio egzodus Srba. Srbi će učiniti sve da se svuda podigne spomenik i mesto za parastos Srbima, gde bi došli i predstavnici hrvatske vlasti", dodao je Pupovac.