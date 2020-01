Protest '1 od 5 miliona' završen kucanjem na vrata Predsedništva

Protest "Jedan od pet miliona", 58. po redu, završen je večeras ispred zgrade predsedništva u Beogradu, simboličnim kucanjem na vrata predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Organizatori su ispred Predsedništva rekli da je predsednik "uzurpirao institucije", "da krši Ustav" i izneli optužbe da se "ponaša kao diktator".



Jedan od organizatora protesta, student Srđan Marković simbolično je pokucao na vrata predsednika i rekao da će "građani osloboditi i tu institiciju".



Marković je građanima zahvalio što već godinu dana učestvuju na protestima navodeći da je to jedini način da u ovom trenutku dođe do promena.



On je takođe, pozvao Vučića da, kako je naveo, "ne deli narod". "Ovo nije tvoj narod, već se mi svi borimo za bolju Srbiju" rekao je Marković.



On je zahvalio i pripadnicama specijalne vojne jedinice "Kobre" koje od ranije obezbeđuju ulaz u predsedništvo, jer su, kako je rekao, "stali uz svoj narod" i pustili učesnike protesta da pokucaju na vrata predsedništva.



Okupljanje je prošlo bez incidenata, a Maković je najavio da će sledeći protest biti posvećen ubijenom političaru sa Kosova Oliveru Ivanoviću, jer će se dva dana pred protest navršiti dve godine od tog do danas nerešenog zločina.

Protestna kolona je krenula nešto posle 18 časova sa platoa ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kome se okupljenima obratila aktivistkinja "Jedan od pet miliona", studentkinja Valentina Reković, koja je rekla da učesnici protesta "odbacuju zakasneli novogodišnji poklon od tri odsto", misleći na nezvanične najave da će izborni cenzus na predstojećim izborima biti smanjen sa dosadašnjih pet na tri odsto.

Kolona se potom kretala preko Makedonske i Svetogorske ulice do zgrade RTS-a, odakle su građani Takovskom ulicom došli do zgrade Predsedništva. Pokucali su na vrata predsedništva i zahvalili pripadnicama specijalne jedinice Kobre koje štite zgradu, što su im dopustile da priđu do vrata i pokucaju čime je 58. protest '1od5miliona' završen.

Udruženje "Jedan od pet miliona" upitalo je danas predsednika Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergeja Trifunovića, predsednika Nove stranke Zorana Živkovića i kopredsednicu Stranke moderne Srbije (SMS) Tatjanu Macuru da li će zbog snižavanja izbornog cenzusa sa pet na tri odsto zaboraviti obećanja koja su dali narodu.

U saopštenju se Udruženje pozvalo na "Sporazum sa narodom", koji su, između ostalih, potpisale i te tri stranke i podsetilo da one još uvek nisu proglasile bojkot predstojećih redovnih izbora.

"Izgleda da je Deda Mraz Trifunoviću, Živkoviću i Macuri doneo novogodišnji poklon u vidu smanjenja izbornog cenzusa na 3 odsto", navelo je Udruženje.

Kako je"Jedan od pet miliona" ocenilo, opozicija kroz smanjenje izbornog cenzusa neće uspeti da pobedi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već će uništiti "zajedništvo i jedinstvo koje su građani na ulici gradili više od godinu dana".

"Narodu je potrebna ujedinjena opozicija koja može da pokaže da je istrajna u svojim odlukama i da poštuje najvažniji dokument protesta 'Jedan od pet miliona' koji su potpisali još 6. februara prošle godine. U suprotnom, igraju se poverenjem građana", dodalo je to Udruženje.

Više od godinu dana u Beogradu se svake subote održavaju protesti "1 od 5 miliona". Pauze organizatori nisu pravili ni tokom letnjih meseci i praznika. Na protestima tokom 2019. godine, različiti, u tom trenutku aktuelni, dnevno-politički događaji oblikovali su proteste. U nekoliko navrata, takođe različitim povodom, dolazilo je i do incidenata.

Poslednji od njih dogodio se 7. decembra, kod ulaza u zgradu Skupštine Srbije kada je došlo do guranja između demonstranata i obezbeđenja Palamenta. Okupljeni ispred Skupštine, skandirali su "Ustanak" i "Gotov je", a među njima je bio lider i Dveri Boško Obradović.

U aprilu 2019. godine, ispred zgrade Skupštine Srbije u organizaciji opozicionih stranaka, održan je i veliki protest "1 od 5 miliona", u kojem su učestvovali građani širom Srbije.

Antivladini protesti u Srbiji počeli su 8. decembra 2018. godine pod parolom "Stop krvavim košuljama". Neposredan povod okupljanju bio je napad na lidera opozicione Levice Srbije Borka Stefanovića uoči skupa u Kruševcu, krajem novembra.

Protesti pod promenjenom parolom "1 od 5 miliona" održavaju se do danas a nakon izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je komentarišući bunt građana poručio: "Nek' vas se skupi i pet miliona, nijedan zahtev neću da ispunim".

Jedan od glavnih zahteva organizatora protesta, od početka okupljanja, su i ostavke predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao i premijerke Ane Brnabić.