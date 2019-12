Povećana naplata poreza u BiH

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine naplatila je u 2019. godini sedam milijardi i 910 miliona KM (3,95 milijardu eura), što je za 313 miliona maraka (156.5 miliona eura) više u odnosu na rekordnu 2018.

„Imamo još tri radna dana i mi u Upravi očekujemo da ćemo imati do sedam milijardi i 970 miliona konvertibilnih maraka. Žao mi je što se nismo priključili magičnoj cifri od osam milijardi. To je ujedno i fiskalni kapacitet Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, na ovom nivou gospodarske razvijenosti“, kazao je direktor Uprave Miro Džakula.

Uprava za indirektno oporezivanje je ključna institucija za fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, poručio je Džakula, najavivši kako je izjavio, nemilosrdnu borbu protiv onih koji izbjegavaju plaćanje poreza.

Džakula je pozdravio i dogovor entitetskih premijera, da Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine povuku međusobne tužbe u vezi sa raspodjelom prihoda od indirektnih poreza.

„Mislim da je to dobra vijest i podržavam sve aktivnosti koje će dovesti do toga da raspodjela prihoda bude na onoj uobičajenoj razini, a to znači da se trebaju poštivati strogo zakonske procedure. Raspodjela prihoda ne treba biti stvar politike. Dakle, raspodjela prihoda jeste jedno matematičko pitanje. Prihodi se dijele po osnovu koeficijenata učešća u krajnjoj potrošnji i svaka takva aktivnost koja će dovesti do poravnanja dugova i obveza i Federacije Bosne i Hercegovine prema Republici Srpskoj i Republike Srpske prema Federaciji, će relaksirati odnose među entitetima. Samim tim će se i relaksirati u cijeloj državi. Kada uzmemo koliko je do sada naplaćeno prihoda, koliko je raspoređeno prihoda, onda se doista radi o minornim iznosima radi kojih svi ovi problemi koji su bili u prethodnom razdoblju su minorni“, istakao je Džakula.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je u četvrtak 26.decembra u Sarajevu, nakon sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem, da će i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine povući tužbe koje se odnose na raspodelu prihoda od indirektnih poreza.