Vučić: Obradović lažni uzbunjivač, žao mi je Malog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u subotu u Novom Sadu da je Aleksandar Obradović koji je javno izneo podatke o poslovima fabrike "Krušik", "lažni uzbunjivač" jer podatke nije izneo nadležnim organima i pozvao ga da ih dostavi tužilaštvu.

"Ja ga molim da što pre, samo dajte tužilaštvu sve podatke, pošto mnogo znate, dajte sve i o vama i gospođi mami, sve što znate i imate, dajte tužilaštvu. Ko boga Vas molim!", rekao je Vučić u Novom Sadu, posle učešća na Regionalnom forumu mladih lidera.

On je poručio Obradoviću da ne zove njega da čuje podatke, jer on nije tužilac, niti je "raspoložen za to društvo" jer "gospodin i gospodaja mama imaju izgleda mnogo bolje društvo nego što je on" - Vučić, a to su "ovaj Crnogorac i slični".

Po rečima predsednika, Obradovićeva je obaveza, a ne želja, da tužiocu dostavi podatke jer bi neko mogao da ga pita: "Što kriješ te materijale, što kriješ te dokaze?".

"Ponudi tužiocu, a nemoj da učestvuješ u prikrivanju krivičnog dela!", poručio je Vučić uzbunjivaču.

Istovremeno, Vučić je izjavio i da je odluka o doktoratu ministra finansija Siniše Malog doneta pod "političko-fizičkiim" pritiskom, ali da se on "ne klanja politikatskim odlukama" i da mu je najvažnije što Mali "odlično radi svoj posao".

"Pa videli ste kao je onaj student od 31 godine rekao da odluke ne bi bilo da oni nisu upali u Rekotarat (Beogradskog univerziteta), samo ih treba pažljivo slušati", rekao je Vučić u Novom Sadu, posle učešća na Regionalnom forumu mladih lidera.

"Mali mora da plati i političku cenu, a videćemo šta i kako u budućnosti i zbog toga što nije umeo dobro da proceni, a i zbog toga što - pravo da vam kažem: kada ste mogli pre tri meseca da pokažete celoj Srbiji da vas baš briga i da pocepate taj doktorat, tada to niste uradili. Sada da ga cepate besmisleno je i nikakvog smisla nema", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da misli da Mali "odlično radi svoj posao" i "to je ono što ga zanima", navodeći da javne finansije Srbije "nikad u savremenoj istoriji" nisu bile bolje uredjene.

Po njegovim rečima, "ovakvim i lažnim aferama" opozicija samo ruši svoj rejting koji je sada ispod šest odsto.

"Žao mi je Siniše. Vidim da ga je to mnogo pogodilo, šta ću mu ja! Ja sam mu odavno savetovao da to pocepa i da pred svima ponovo polaže i da napiše novi rad, da pozove sve ljude da čuju. 'Ne, ne ja sam se borio, mnogo sam truda uložio'. I evo ti sad!", prepričao je Vučić šta je govorio ministru.