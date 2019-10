Barnije: Još postoji opasnost od haotičnog Bregzita

Glavni pregovarač EU za "Bregzit" Mišel Barnije rekao je danas da još postoji rizik od "haotičnog izlaska" Velike Britanije iz bloka bez dogovora.



Prema njegovim riječima, to se može dogoditi krajem januara ukoliko Parlament ne ratifikuje dogovor o "Bregzitu" koji su postigli London i Brisel, a da pri tom ne bude odobreno novo odgađanje izlaska iz Unije.



On je naglasio da bi se to moglo dogoditi i na kraju prelaznog perioda predviđenog nakon "Bregzita" do kraja 2020. godine ukoliko između Londona i Brisela ne bude postignuta saglasnost o novom trgovinskom sporazumu.

Barnije je dodao da se to može desiti i nakon isticanja prelaznog perioda, posle Bregzita, krajem 2020. ukoliko se do tada ne postigne novi trgovinski sporazum između EU i Velike Britanije i ne dogovori dodatno vreme da se to ostvari.

"Još postoji rizik od `Bregzita` bez dogovora. Potrebno je još priprema", naglasio je Barnije.

"U svim državama, postoji ogromna razlika između velikih i malih kompanije pripremljenosti. Nije vreme za samozadovoljstvo," istakao je Barnije.