Gradonačelnik Bihaća: Pustićemo da migrantska kriza eskalira

Od idućeg ponedjeljka grad Bihać prestaje da pruža bilo kakvu pomoć migrantima na Vučjaku, kazao je na konferenciji za novinare u Sarajevu gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, koji je u utorak došao u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi skrenuo pažnju da je taj grad prepušten sam sebi sa migrantskom krizom koja, kako je rekao, eskalira.

Dodao je da je grad Bihać na Vučjaku, lokaciji koju su svi ocijenili kao neuslovnu potrošio 100 hiljada maraka (oko 50 hiljada eura), uz malu pomoć Unsko sanskog kantona (USK) i Crvenog križa.

„Niko nam nije ni marke nije dao, nijednu maku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. I ja sam došao ovdje da kažem da mi više ne možemo tako. Mi ćemo od idućeg ponedjeljka prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku, pustićemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne institucije da rade svoj posao“, poručio je gradonačelnik Bihaća.

Najavio je da će, ukoliko ni to ne dovede do rezultata, organizovati kamp ispred Parlamentarne skupštine BIH. „I dolazićemo nas pedeset svaki dan dok se to ne riješi. Tražimo da se donese plan ne za migrantsku krizu već za Bihać jer Bihać je jednako migrantska kriza. Tražimo da neko konačno preuzme lidersku poziciju u tom procesu“, dodao je on.

Gradonačelnik Bihaća podsjetio je da ni druga ponuđena lokacija za pravljenje migrantskog centra, dvadeset kilometara udaljena od Bihaća prema Bosanskom Petrovcu nije prihvaćena.

„Migrantska kriza postoji samo u Bihaću. Nema migrantske krize u Bosni i Hercegovini, nema migrantske krize nigdje drugo, ona je u svom svom obimu i veličini i žarištu 90 posto u Bihaću, devet posto je u Velikoj Kladuši , a jedna posto u ostatku države“, kazao je Fazlić novinarima.

Upozorio je na ponašanje, kako je rekao države Hrvatske, koja migrante vraća preko nelegalnih prelaza u Bosnu i Hercegovinu. „I dalje Hrvatska vraća migrante koji uđu na Bajakovo. Dakle u nedjelju je ušla grupa od 20 migranata. U Lohovu su ih spustili dole, a migranti su ušli u Hrvatsku na Bajakovu (zvanični granični prijelaz). Vratili su ih u Bihać“, rekao je Fazlić.

Naveo je da je građanima Bihaća „dogorilo do nokata“, te da situacija eskalira u više aspekata. „Tokom ljeta je nastupila jedna vrsta zatišja i niko nije govorio o migrantskoj krizi. Ono što je mene posebno zabrinulo je to što ministar sigurnosti Dragan Mektić u svojim izjavama minimizira migrantsku krizu, pa je ispalo maltene da ona ne postoji. Evo i današnja izjava ministra Mektića u kojoj on kaže da u čitavoj BIH ima četiri hiljade migranata. Ja vam tvrdim da je u Bihaću trenutno šest hiljada migranta“, dodaje Fazlić.

Naglasio je kako predstavnici vlasti stvaraju vještačku situaciju u kojoj uopće nema migrantske krize.

"Migrantske krize itekako ima. Tražim od Vijeća ministara da osigura novac za održavanje kampa Vučjak. Od ponedjeljka nećemo raditi ništa. Ja nit' sam otvorio ovaj kamp, nit' ću ga zatvoriti, grad Bihać nema ni nadležnost ni novac za to", rekao je Fazlić.

Vlada Unsko-sanskog kantona u nedjelju je počela sa provođenjem mjera ograničavanja kretanja migrantima. Usljed sve većih priliva migranata i alarmantne situacije, vlasti su odlučile pokušati normalizovati situaciju, rekao je glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova USK Ale Šiljdedić.

"Ove mjere bile su operativne tokom vikenda, bit će i danas, kao i u narednom periodu. Sve osobe koje se nalaze na javnim površinama, u napuštenim objektima i neprijavljenom smještaju u Velikoj Kladuši, Cazinu, Bihaću i drugim gradovima bit će izmještene u kamp Vučjak", kazao je Šiljdedić.