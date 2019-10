Građani se i zadužuju kako bi dobili lijek

Vijest o bračnom paru, koji je anonimno odlučio otplatiti dugove pacijenata u jednoj apoteci u Novom Travniku u srednjoj Bosni, odjeknula je proteklih dana brojnim bosanskohercegovačkim, ali i regionalnim medijima. Međutim, ova humana gesta ponovno je otvorila diskusije o situaciji u zdravstvu i položaju građana koji su primorani i na zaduživanje kako bi dobili neophodne lijekove.

Lijekove za sebe i bolesnu majku, Envera Perenda iz Novog Travnika platila je više od 130 KM, odnosno 65 eura. To je samo dio njenih troškova za lijekove i problem s kojim se Envera suočava svakog mjeseca.

"To je 139 KM samo za ovaj za one koji imaju visoku masnoću i ovaj drugi za mamu, koja ima leukemiju i leži, da joj se ne stvaraju trombovi. To je samo za ova dva, a meni samo za njene lijekove i ono najnužnije ne može biti 200 KM. Samo o tome razmišljam i dobila sam i moždani udar od toga", ispričala je Envera za Radio Slobodna Evropa (RSE).



Enverine probleme dijele još neki stanovnici Srednjobosanskog kantona koji tvrde da, unatoč tome što plaćaju zdravstevno osiguranje i uz to tzv. zdravstvenu markicu, često moraju dodatno plaćati brojne zdravstvene usluge i lijekove.

Sa skromnim primanjima i malim penzijama, neki građani, poput Safeta Krnjića, primorani su na zaduživanje kako bi došli do neophodnih lijekova.

"Naravno da sam pozajmljivao pare, a bilo je ljudi koji su mi izlazili u susret, da mi pomognu. Kod nas su mnoge stvari naopako poredane, jer ako imam osiguranje i uplaćenu markicu, koja je, kako kažu, ionako nelegalna, ne znam šta još, zašto i zbog čega plaćam. To je greška koju treba riješiti sistem u vlasti", kaže Safet.

A ljude koji tvrde da su zaboravljeni od sistema, obradovala je ovih dana humana gesta pojedinaca, sa trenutnom adresom u inozemstvu, koji su, odlučili anonimno, otplatiti njihove dugove u jednoj apoteci u Novom Travniku.



"Bilo je to i za nas čudno, kad su došli, želeći anonimno otplatiti sav postojeći dug pacijenata. Međutim, mi smo izbacili 'esencijalni' asortiman i ostavili samo dug za 'komercijalni' asortiman, koji su oni i otplatili. Ukupan dug je poprilično veliki zbog toga što pacijenti, u zadnje vrijeme, nemaju recepata, odnosno Dom zdravlja ih ne izdaje onoliko koliko bi trebalo, pa su, samim tim, u situaciji da plaćaju ono što ne bi trebali, a mi ih ne želimo ostaviti bez terapije. Liječnici znaju na komercijalnim receptima nasloviti da se lijek pacijentu da na dug, pa će oni prilikom idućeg meseca refundirati to besplatnim receptom", istaknula je za RSE Danijela Jukić iz apoteke Forma Pharmacy u Novom Travniku.

Kako je kazala Jukić, veliki problem predstavlja i mala esencijalna lista lijekova u SBK, tako da većinu lijekova, koju pacijenti koriste, moraju sami i platiti.

Govoreći o problemima s kojima se suočavaju pacijenti u SBK, predsjednik kantonalne Ljekarske komore Rusmin Jusufspahić tvrdi da se, uz skromnu esencijalnu listu lijekova, pacijentima nerijetko uskraćuju i zagarantirana prava.

"Na nivou Federacije BiH trebala bi postojati jedinstvena lista lijekova, ali pošto je zdravstvo u kantonalnoj nadležnosti svako kreira listu kako hoće. Problem je i druge prirode, a javlja se kad direktori medicinskih ustanova, unatoč tome što je ZZO oslobodio pacijente plaćanja, primjerice, nekih injekcija, preko upravnih odbora donesu odluku da dvostruko naplaćuju, dakle, i od Zavoda i direktno od pacijenata. Ljudi to ne znaju, a imaju i strah da će ostati bez usluge i najbitnije im je da ih ne boli i da prođe to stanje u kojem je trenutno nalaze. To se, tako radi već godinama, jer je zakazao inspekcijski nadzor koji bi to zaustavio", naglasio je Jusufspahić za RSE.