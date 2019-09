Gancov blok ne želi koaliciju sa Netanjahuom

Centristički blok Plavo belo bivšeg izraelskog generala Benija Ganca nije prihvatila ponudu premijera Benjamina Netanjahua da sa njegovom partijom Likud formira vladajuću koaliciju predvođenu sadašnjim predsednikom vlade.



Portparol stranke Moše Jalon rekao je novinarima u Tel Avivu da blok Plavo belo neće ući u koaliciju predvođenu Netanjahuom.

Ganc je izjavio da on želi da bude premijer u budućoj vladi nacionalnog jedinstva čiji je cilj da zemlja izadje iz političkog ćorsokaka.



"Izraelci žele vladu jedinstva, ja ću formirati tu vladu sa mnom na čelu. Poslušaćemo svakoga ali nećemo prihvatiti da nam se diktira"”, rekao je Ganc.



"Partija plavo belo je pobedila i dok ovo govorim ima 33 mesta, a Netanjahu nije dobio većinu da formira koaliciju kao što se nadao”, rekao je Ganc.



Premijer Izraela izjavio je da je razočaran time što je Ganc odbio ponudu da razgovara o formiranju vladajuće koalicije.



On je na "Tviteru" poručio da je ostaje otvoren za razgovor.



"Iznenađen sam i razočaran činjenicom da Beni Ganc za sada odbija moj poziv da se sastanemo. Ganc, moja ponuda da se sastanemo i dalje važi. To je ono što javnost od nas očekuje", napisao je Netanjahu.

On je prethodno nagovestio i mogućnost sporazuma o rotirajućem vršenju funkcije premijera sa Benijem Gancom.



Netanjahu je tokom ceremonije u znak sećanja na bivšeg premijera i predsednika Izraela Šimona Peresa podsetio da je pokojni izraelski državnik formirao koaliciju sa konzervativcem Jicakom Šamirom, sa kojim se smenjivao na funkciji premijera u periodu od 1984. do 1988. godine.



Netanjahu je dodao da se Peres, kada nije bilo ubedljivog pobednika na parlamentarnim izborima, odlučio za nacionalno jedinstvo i da se sa Šamirom saglasio da sarađuju da bi usmerili Izrael ka sigurnoj obali.



"Ni na ovim izborima nije bilo ubedljive pobjede. Pozivam Vas, Beni, da radimo zajedno i dovedemo izraelsku državu do sigurnih obala", rekao je Netanjahu.

Zvaničnici Gancovog bloka su ocenili da je Netanjahuov apel politička igra.



Oni su najavili da će se vlada jedinstva osnovati za jedan dan ako se Netanjahu povuče.

Prema preliminarnim rezulatatima izbora, desno orijentisani Likud osvojio je 32 mandata u parlamentu od 120 mesta, a opozicioni savez Plavi i bijeli imaće 33 poslanika.



Blok desnog centra ima 56 mandata, što nije dovoljno za upravljanje zemljom bez podrške suparničke strane.