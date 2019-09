'Jedan od pet miliona': Poziv na aktivan bojkot izbora u Srbiji

Udruženje 'Jedan od pet miliona' pozvalo je danas na bojkot izbora, ocenivši da ne postoje uslovi za njihovo fer održavanje, i najavilo "aktivan" bojkot, koji podrazumeva da se radom ne terenu obiđe što više mesta to jest "svaki ćošak" Srbije, prenela je agencija Beta.

"Želimo da građanima objasnimo smisao bojkota jer opozicija, zbog kontrole medija koju sprovodi režim, ne može da dođe do najvećeg broja građana", rekao je predstavnik 'Jedan od pet miliona' Srđan Marković na konferenciji za novinare ispred zgrade Skupštine Srbije.



On je naveo da nema vremena da se čeka na raspisivanje izbora kako bi se proglasio njihov bojkot, jer je mesec i po dana nedovoljno da se sprovede kampanja za bojkot.



Komentarišući što su neke stranke najavile bojkot a druge nisu, on je naveo da odluka ne sme da se rukovodi "ličnim ili partijskim interesima".



"Bojkot je jedini način da se pokaže da nismo deo Vučićevog sistema", rekao je Marković.



On je rekao da je odziv građana na bojkot izbora značajan za njegov uspeh, ali da je pre svega bitno da na izborima ne učestvuju "glavne" opozicione stranke.



Članica Udruženja Jedan od pet miliona' Valentina Reković je rekla da ni jedan od uslova stručnog tima protesta nije ispunjen tako da nema mogućnosti da budu fer.



Ona je pozvala udruženja građana, sindikate, političke i nepolitičke organizacije da podrže bojkot, za koji je ocenila da je logičan nastavak protesta građana.



"Takvi izbori će biti zapravo unutastranački izbori Srpske napredne stranke", rekla je Reković, navedeći da bojkot sredstavo da se dođe do poštenih izbora.