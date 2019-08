Vučić: Skinuo sam oznaku tajnosti sa dokumenata u skladu sa zakonom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je odluku o skidanju oznake tajnosti sa dokumenata koji se tiču prisluškivanja doneo u skladu sa zakonom i da je to učinio samo sa onih dokumenata koji se tiču njega.

"To sam uradio u skladu sa zakonom, sa članom 26, a ima ih više. Uostalom, ne pada mi na pamet da se bilo kome pravdam. I da tih članova nema, ja bih to uradio", rekao je Vučić novinarima na Trgu Republike u Beogradu i podsetio da je on jedini neposredno izabrani predstavnik gradjana, od kojeg niko nije dobio više glasova.

Vučić je rekao da ga predstavnici opozicije napadaju što je na televiziji pokazivao dokumenta sa oznakama tajnosti jer se plaše da bi on mogao da skine tu oznaku i na papirima koji se tiču njih.

"Oni mene napadaju jer brinu šta bih još mogao da iznesem u javnosti o njima. Ja to nisam uradio. Ni posredno, došaptavajući novinarima, nikada. Uradio sam to samo u svom slučaju da bih pokazao o kakvim lažovima je reč", rekao je on.

On je rekao da je iznenadjen što niko posle tog prezentovanja dokumenata nije upitao kako je moguće da su službe prisluškivala njega, već se priča samo o tome da je pokazivao dokumenta sa oznakom tajnosti.

Predsednik Srbije je negirao da srpske službe prisluškuju opozicione lidere Dragana DJilasa ili Vuka Jeremića i da oni to tvrde kako bi suštinu priče skrenuli na drugu stranu.

On je rekao da, dok je bio koordinator službi bezbednosti, nikada u novinama nisu objavljivani transkripti "za razliku od vremena vladavine demokrata kada je na dnevnom nivou 10-20 transkripata bilo objavljivano po raznim novinama".

Vučić je negirao tvrdnje lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja da je on svojevremeno kupio opremu za prisluškivanje kako bi slušao svoje političke protivnike.