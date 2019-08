Radović: Kupina u bescenje, ako država ne reaguje blokiraćemo Srbiju

Predsednik Asocijacije proizvođača malina i kupina Srbije Dobrivoje Radović rekao je danas da su kupine u Valjevu do juče otkupljivane po 80 do 100 dinara za kilogram, a od jutros je cena u celoj zemlji odjednom pala na 35 dinara, pa postoji osnovana sumnja u monopolski dogovor otkupljivača.



"Cena kupina je pala preko noći jer su se vlasnici hladnjača dogovorili da opljačkaju seljake koji me od jutros neprestano zovu i ne znaju u očaju šta da rade", rekao je Radović za Betu.



Radović je pozvao "nadležne državne institucije i predsednika države Aleksandra Vučića da se konačno uključi u rešavanje problema niske otkupne cene malina i kupina koja vlasnicima hladnjača omogućava astronomske zarade što se može videti po njihovom ličnom bogatstvu", rekao je Radović.



"Pozivam sve proizvođače kupina koji me od jutros zovu iz svih krajeva Srbije i žale se da je cena naglo pala da sedam dana ne beru i prodaju kupine, a ako cena ne poraste blokiraćemo celu Srbiju ", rekao je Radović i dodao da je "to poslednja opomena državi koja ne reaguje".



On je rekao da su kupine prošle godine otkupljivane po ceni od 35 do 40 dinara po kilogramu, a izvezene su i prodate po 180 do 250 dinara, a da na lageru nije ostalo ništa.



"Kako je moguće da paradajzu skoči cena na 200 dinara kada ga nema a to tržišno pravilo ne važi kod malina i kupina čiji je rod unišilo nevreme i svelo na oko trećinu", kazao je Radović.



Istakao je da je monopolsko ponačanje otkupljivača očigledno i da "oni zarađuju ne profit već ektraprofit, a seljake teraju da napuste proizvodnju i odu iz Srbije jer ne mogu da zarade ni za koru hleba".



"Sa čime ova država hoće da zadrži poljoprivrednike na selu, da rade za džabe, da proizvedu 100 kilograma kupina za 3.500 dinara ili da daju pet kilograma kupina za kilogram paradajza", kazao je Radović i podsetio vlast "da su seljaci očajni i da nije daleko izborna godina".